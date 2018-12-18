保育員穿「媽媽＋糞便氣味」貓熊套裝！照顧、擺脫黏人幼仔

▲記者探索大陸熊貓復育方式。（圖／記者蔡紹堅攝，下同）

記者朱世凱／台北報導

台北市立動物園的大貓熊「團團」和「圓圓」是大人小孩都喜歡的可愛明星，不過你知道大陸園方是如何照顧他們的國寶熊貓嗎？《ETtoday新聞雲》採訪團隊跟隨巡護員的腳步，來到四川臥龍的保護區，探討繁殖與飼育熊貓的方式。據悉，保育人員必須先換著特製的「貓熊裝」才能與這些可愛動物親密接觸。

通常在動物園的工作人員，會穿著乾淨套裝進入區域，並且利用食物轉移熊貓注意力，才能完成清潔或是剷屎的工作，否則這些頑皮傢伙可是會四處逃跑，或是黏著人不放；而大陸為了復育國寶動物，因此讓這些熊貓從小就進行「野化培訓」，保育員理所當然也就無法再以普通打扮接近牠們。

記者先後來到核桃坪與神樹坪基地參訪，核桃坪基地負責人何勝山部長表示，人類已經可以繁殖飼育熊貓，但是要讓熊貓的野生數量提高，放歸也是重要的工作，「我們主要就是讓人工繁殖的熊貓學習『野化』技巧。」

他表示，為了不影響熊貓野化，保育員身著的熊貓裝染上了「熊貓媽媽」和「幼仔自己的糞便」氣味，讓幼仔不會依賴人類，又能暗中受到照顧並適應野化環境。他也說，有趣的是，每位照護員都要穿上特定的熊貓服裝才不會露餡，就連東西物品都不能共用，只得用在單一熊貓身上。

▼核桃坪基地負責人何勝山部長。（圖／記者蔡紹堅攝）

保育員還在現場示範如何架設紅外線攝影機，包括拍攝角度（高度）、電池的續電力都是考量的因素之一。保育員指出，發現獸跡都要用可識別的事物當作比例尺紀錄，例如手機或錢包都可用來比對獸坑的大小。發現獸跡後必須做好海拔、日光、伴生動植物等記錄，統計後提供科學家參考。

資料顯示，自1970年代開始，大陸當局意識到熊貓數量的下降，決定開始保育熊貓。1981年，政府禁止交易熊貓皮，並於1988年設立野生動物保護法，禁止人們盜獵；此外，政府也和國際保育組織、動物園合作，一起為了研究熊貓復育方式擬定策略，據悉，這些淘氣單純的國寶數量每年都在穩定增長，惟有杜絕人類獵殺，才能讓這些珍貴物種得以延續傳承。