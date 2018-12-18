吳乃仁「退流退黨」　蔡英文看新聞才知道

▲總統蔡英文迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦日前公布黨內中生代連署文，共推行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，引來新系大老吳乃仁不滿，在line群組內砲轟綠營不思檢討，決定「退流退黨」。對此，總統蔡英文18日進行迴廊談話時表示，自己也是透過媒體報導才知道，並強調大家都是在愛護黨的基礎之上，一起讓黨更好。

鄭文燦13日晚間，在臉書發出一份聯合聲明，內容指出，這是民主進步黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，我們更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局，在經過共同討論後，認為面對眼前的挑戰，綠營需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，而卓榮泰是最適合的人選，「我們共同推薦卓榮泰來擔任民進黨主席」，並在最後署名鄭文燦、林佳龍、潘孟安、林智堅、黃偉哲、翁章梁與陳其邁。

然而，吳乃仁對此相當不滿，在新潮流內的群組表示，自己對民進黨人選沒意見，「可那樣羞辱小段的文字，鄭文燦都簽得下去，新潮流還有存在的理由嗎？」宣布退出新潮流並退出民進黨。

蔡英文今指出，自己並不知道這件事，也是透過報導才知道，認為大家都是基於愛護黨的基礎上，讓民進黨更好。