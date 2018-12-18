女醉客發酒瘋！小黃司機被細高跟鞋「戳進右眼」失明　還要養3子女

▲ 年輕司機半夜辛苦開車賺錢，卻無辜被打到失明。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

英國伯明罕一名男子年紀輕輕已經是3個孩子的爸，為了維持家計，每天都上街開計程車，辛苦賺錢，沒想到幾天前的凌晨載到一群醉客，竟有一名年輕的女性乘客在他車上發酒瘋，將腳上穿著的細高跟鞋往他臉上丟，造成他一隻眼睛失明，生活頓時陷入困境。

來自巴基斯坦的阿法克（Afaq Iftikhar）現年32歲，於當地時間15日凌晨4時30分左右，在田園中心城市公寓（Arcadian Centre）接到四名女子和一名男子。他提到，當其中一名女子做出不良的舉動以後，狀況就開始變得糟糕了起來。

他看見這名目測20多歲的女子從計程車前座偷走他的錢，隨即將車子停在一家商店前面並警告，「我會報警」，但這群乘客反倒開始威脅他。他們不斷吆喝，「你想怎樣？」阿法克只好要求他們快走，也不打算收車資，卻突然遭受攻擊。

無辜的計程車司機當時無可奈何的說道，「你們想拿什麼就拿什麼，快走就對了！」他們便拔走他的車鑰匙。偷錢的女乘客還脫下高跟鞋，奮力丟到他臉上，擊中他的右眼；此時，另外兩名乘客還在持續毆打他，導致他的頭皮撕裂傷。

傷勢嚴重的阿法克被送往醫院後，接受長達4小時的手術，右眼仍宣告失明，讓他十分擔心自己會失業。他受訪時表示，「我現在的狀況很糟糕，被這件事弄得天翻地覆。我不知道要做什麼，也不知道怎麼照顧我的孩子。」