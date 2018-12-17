嘉義大學樵夫志工隊　手作維護山海圳國家級綠道　

▲▼嘉義大學樵夫志工隊手作維護山海圳國家級綠道 。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義大學樵夫志工隊與千里步道協會15、16兩日辦理「曾文好步道，自然好風光」活動，前往山海圳國家級綠道，烏山嶺東西口進行手作步道修護活動。山海圳國家級綠道全長130公里，跨嘉義、臺南，從鹽水溪口經嘉南大圳到阿里山、玉山，跨越山、海、圳3種地貌，由社群學子在地行動倡議，才成為行政院核定的全國示範綠道之一。

嘉義大學樵夫志工隊及林務局、千里步道協會及臺南大學登山社，共動員30位學生，親手修復位於臺南市楠西區的曾文水庫東西口步道，同時也擴大公眾參與山海圳綠道推動的廣度，評估沿線具有手作步道操作意義及綠道整建示範性質的潛力場域，從歷史意義、地質環境、土地權屬與施作工項必要性等四項指標評估後，將在過去登山界著名的「東西口健行」路線進行修復，以連結成為山海圳綠道之其中一段。

嘉大樵夫志工隊總召張谷穔表示，近年國際極力鼓勵以手作的方式修築或維護步道，為了步道與自然環境之平衡，也讓學生志工服務範圍不應只侷限在校內外或社區中。

張谷穔表示，感謝林務局及千里步道協會的補助及技術指導，期望藉由這次手作修復步道活動，可以創造出貼近自然的生活空間，保護當地的自然及人文環境，讓參與同學體認到生物多樣性對於生態環境的重要性，強化環保意識，提升對大自然的關懷。