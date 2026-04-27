陳水扁：祝沈伯洋化不可能為可能　為民進黨拿下第二位台北市長

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，前總統陳水扁今（27日）在社群平台Threads回應網友貼文時向該網友道歉，1998年是自己做得不夠，連任失利，才讓該網友在台北街頭大哭。他表示，勇於承擔的沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，「祝他化不可能為可能，為民進黨拿下第二位的台北市長」。

有網友昨在Threads表示，自己出生在公教客家人家庭，父母徹徹底底的深藍，從他國小6年級展現出天然獨語言時，「父親到現在還是跟我說我是KMT養大的」，而陳水扁是他小時候的的政治啟蒙偶像，1998年陳水扁台北市長連任失利那天，他因為找國小同學聚會出現在台北，「當晚我一個高雄人在台北街頭大哭」，至今過了20年有餘，聽到「對進步團隊的無情，是偉大城市的象徵」這句話仍然想哭。

該網友認為，「偉大的城市是對政治人物的殘忍」，就算是沈伯洋願意承擔，「我仍然悲觀看待未知的結果」，只是現在的他夠成熟到可以為已知的可能失敗仍然用盡全力，沒有懸念。很多挫折會蓄積更多能量，陳水扁、蔡英文都示範過，沈伯洋也有能力承擔，剩下的就是一場悲觀的智力測驗。

陳水扁今（27日）親自回應該則貼文，「1998年，非常抱歉，阿扁市長做得不夠連任失利，才讓你一個高雄人在台北街頭大哭」，早年善良的公教客家人支持國民黨很正常，爸爸媽媽也沒錯，「而你不受深藍家庭影響，國小六年級就成為天然獨，尤屬難能可貴。阿扁跟你致敬和感謝！」

陳水扁也說，2026台北市長之戰，勇於承擔的沈伯洋選擇承擔，明知不可為而為之，祝他化不可能為可能，為民進黨拿下第二位的台北市長。