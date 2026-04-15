北韓重申不放棄核武！痛批日外交藍書「嚴重挑釁」：早已脫離現實

▲北韓最高領導人金正恩帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政府10日公布《2026年外交藍皮書》，重申要求北韓（朝鮮）以不可逆方式全面廢除大規模殺傷性武器（WMD），並完全履行聯合國安理會決議。對此，北韓今（15）日透過外務省日本研究所政策室長發表聲明，痛批日方「嚴重挑釁」，並指控日本試圖動搖其「擁核國地位」。

北韓透過官媒《朝中社》發布的談話中強調，「日本10日公開的外交藍皮書，妄想動搖寫入我國憲法的核保有國地位，並對我方正當防衛權說三道四，這是絕不能坐視的行為」。該聲明由外務省日本研究所政策室長提出，內容直接點名日本對北韓核武立場的批評。

日本在外交藍皮書中提及，北韓廢除大規模殺傷性武器時，「必須完全、可驗證，且以不可逆的形式廢除」，以及要求徹底落實聯合國安理會決議。對此，北韓方面全盤否認，並反批這些主張「時代錯誤且脫離現實」。

聲明進一步指控，日本是在「粉飾其軍國主義行徑的陰謀文件」，並強調其行為侵犯北韓主權與安全利益。北韓批評，日本無視部分國家對外軍事行動的爭議，卻反過來對他國自衛權指手畫腳，具有雙重標準。

此外，聲明還指日本藉由強調周邊國家「行使自衛權」來進行批評，是企圖掩飾自身正在推進戰爭國家體制與攻擊能力擴張的事實，並聲稱這將破壞區域安全架構。北韓再次重申，其核武發展路線「不可逆轉」，雙方在安全議題上的對立態勢持續加劇。