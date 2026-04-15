親吻猥褻慰安婦少女像　美籍YouTuber遭南韓法院「當庭羈押」

▲美籍YouTuber索馬里多次在南韓做出爭議行為，15日上午出席一審宣判。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

美籍YouTuber索馬里（Johnny Somali）因在南韓多次做出爭議行為，包括親吻與猥褻用來紀念二戰日軍慰安婦受害者的和平少女像，且曾多次在樂園、超商與大眾交通工具鬧事、妨害業務，甚至還散布不雅合成影片，今（15）日遭首爾西部地方法院一審判處有期徒刑6個月、拘留20日，並且當庭羈押。

根據《韓民族新聞》、《韓聯社》，首爾西部地方法院刑事1單獨庭法官朴智遠於15日在一審認定，被告索馬里涉嫌妨害業務、散布虛假影像（性暴力犯罪處罰特別法）等罪名，合併判處有期徒刑6個月、拘留20日，並限制其未來5年不得在兒童、青少年及身心障礙相關機構任職。

▲美籍YouTuber索馬里親吻猥褻和平少女像。（圖／翻攝自YouTube）

起訴內容指出，索馬里2024年9月在首爾樂天世界遊樂園疑似阻礙遊客搭乘設施，該年10月又在首爾市麻浦區超商內高聲播放音樂並將泡麵湯汁潑灑在桌面，且還曾在公車、地鐵等公共交通工具與街頭多次製造騷亂，甚至上傳或散布將男女臉部合成的不雅影像，引發爭議。

檢方先前曾於今年2月求處有期徒刑3年並科罰金15萬韓元。被告在法庭上則表示，希望能夠返回本國重新生活，儘管其承認需承擔責任，卻請求從輕處理。對此，法院認為索馬里反覆違法、漠視法律與秩序，且有逃亡之虞，最終裁定當庭羈押，判決後即刻收押。