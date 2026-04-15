京都男童失蹤死亡　警方今早「急搜住家」：遺棄遺體罪

▲日本京都府南丹市11歲男童安達結希死亡。（圖／京都府警察）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案出現重大進展！警方在山區尋獲遺體後，認為涉入刑案可能性高，稍早於今（15）日上午依「遺棄屍體」等嫌疑緊急前往男童住家展開搜索，由於不排除含有掌握全案的關鍵，因此認為有必要進行搜索。男童的書包、鞋子與遺體分散在不同地點，加上死因不明且疑似遭人移動，整起案件朝刑事方向偵辦。

根據日媒《時事通信社》、《朝日新聞》、《產經新聞》，京都府警方表示，安達結希的遺體於13日下午4時45分，在就讀的園部小學西南方約2公里山林中被搜救人員發現，當時呈現仰躺狀態，未被土壤掩埋或以樹葉刻意遮掩，身上穿著濃藍色刷毛外套、灰色上衣與米色長褲，但未穿鞋。

警方指出，遺體沒有明顯刀傷或刺傷等外傷，經司法解剖後確認死因不明，推定死亡時間為3月底。

▲安達結希的遺體於13日下午，在京都府南丹市某山林與農田之間被發現，地點位在園部小學西南方約2公里。（圖／達志影像／美聯社）

由於遺體被發現時並未穿鞋，警方進一步比對發現，安達結希失蹤當天所背的黃色書包，早在3月29日就由親屬於學校西側約3公里山中尋獲；而疑似其所穿的黑色運動鞋，則於4月12日在距離學校西南約6公里的山區被發現。

書包、鞋子與遺體分散不同地點，成為警方判斷「遭人移動」的重要依據。

警方指出，「從遺體發現狀況與相關物品位置判斷，有必要進行強制搜索」，因此於15日上午依遺棄屍體嫌疑進入安達結希住家展開調查。現場可見多輛警車進出，鑑識人員戴著白色手套進入屋內與庭院、倉庫等蒐證拍攝，試圖釐清案發經過，周遭則拉起封鎖線。

▲京都府南丹市園部小學15日恢復上課，學童在保護下步行。（圖／達志影像／美聯社）

回顧案情，安達結希於3月23日上午失蹤，當天是畢業典禮。其父親向警方與校方表示，該日上午約8時開車將他送至學校校地內的學童課後照顧設施前下車，但之後便失去聯繫。該校導師約在上午8時30分發現其未到校，但直到上午11時50分才通知家長，引發外界關注通報時機。

此外，警方調閱學校周邊監視器，並未拍到安達結希進入校園的畫面，也沒有其他學童上學時看到他的身影，顯示他可能在下車後即失蹤。警方與消防單位隨後動員約1000人，在市內持續進行大規模搜索，並逐步擴大範圍。

警方指出，遺體發現地點周邊為農地與零星民宅交錯區域，平時便少有外人進出，「孩子在沒穿鞋的情況下自行進入該地的可能性極低」，因此高度懷疑涉及他人犯案，並研判安達結希可能是在其他地點遇害後被移至山區棄置。