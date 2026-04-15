京都11歲男童3月就身亡！　地主曝：遺體發現地「一般人進不去」

記者張方瑀／綜合報導

日本京都府南丹市一名就讀國小五年級的11歲男童安達結希，自3月下旬失蹤後，警方動員上千人次大規模搜救，最終於13日在距離學校約2公里的山林中發現其遺體，司法解剖後推定死亡時間落在3月下旬。由於發現地點極為偏僻，地主直言該處若非熟門熟路的人根本進不去；目前司法解剖結果顯示死因不明，警方正進一步調查中。

動員千人搜救！失蹤20天山林尋獲遺體

綜合日媒報導，就讀南丹市立園部國小的11歲男童安達結希，自3月23日起便行蹤不明。失蹤期間，警方與搜救人員共出動約1000人次在附近區域展開地毯式搜索。

搜救行動自上個月發現安達同學的書包後，一度陷入膠著，直到4月12日警方才在山區發現疑似他所穿著的黑色運動鞋。隨後在13日下午，搜救人員於國小西南方約2公里的山林中，發現一具仰躺的遺體，經身分確認後證實為失蹤多日的安達結希。

▲司法解剖後推定安達結希的死亡時間落在3月下旬。（圖／京都府警察）

地主曝關鍵疑點：那裡沒地緣關係進不去

遺體發現地點位於偏遠山林，該處山林的擁有者受訪時指出，發現遺體的地方並非一般步道，「如果不是對當地地形非常熟悉，或者是帶有某種特定目的的人，通常是很難進入那種地方的。」這番話也為案件增添不少疑點。

解剖結果死因不詳 警方：尚無法斷定刑案

針對遺體進行司法解剖後，結果顯示安達的推定死亡時間落在3月下旬，但確切死因仍為「不詳」。警方指出，男童的遺體上並未發現明顯的刺傷或切割傷等重大外傷，且其身上穿著的衣物也沒有顯著損壞。

由於現場與遺體初步未見明顯受侵害跡象，警方表示，目前尚無法立即斷定此案涉及刑事犯罪，將針對死因與案發過程持續追蹤調查。

親友痛心獻花悼念 國小15日恢復上課

男童死訊傳回學校與社區後，令當地居民感到萬分悲痛。14日有許多民眾自發性前往遺體發現現場附近獻花。一名同校家長受訪時哽咽表示，「真的非常震驚，心裡只是一直想著，難道沒有辦法救回他嗎？」與安達相識的民眾也感嘆，聽孩子說他是個很親切、溫柔的孩子，希望能不再發生這種悲傷的事。

安達男童就讀的園部國小於14日採取臨時停課，南丹市教育委員會則表示，學校預計於15日重新恢復教學活動。