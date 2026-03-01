中台灣燈會人次突破555萬大關　把握最後3天時間賞燈

▲2026中台灣燈會昨晚參觀人次突破555萬大關。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

2026中台灣燈會正式超越去年燈會總參觀人次，台中市政府觀旅局統計至昨晚已突破555萬大關，並預期將大幅刷新紀錄。觀旅局說，燈會倒數計時中，僅剩3天時間，歡迎全國民眾把握最後賞燈機會，保證不虛此行。

中市府觀旅局長陳美秀表示，今年中台灣燈會以國際知名 IP「姆明一族（The Moomins）」為主題，不僅受到旅客歡迎，更紅到國際連Moomin全球官方社群都分享姆明登入台中中央公園，許多已到現場N刷的網友所分享：「今年燈會超好看、沒想過中台灣燈會可以這麼漂亮、錯過這波真的會心痛！」社群好口碑持續發酵。

▲昨晚下雨，澆不息民眾賞燈的好心情。（圖／台中市政府提供）



陳美秀指出，展期尾聲仍湧入大量賞燈人潮，昨晚現場雖突然下起小雨，但數萬名民眾仍不減熱情，紛紛撐起雨傘在雨中漫步賞燈，捨不得離去，畫面既溫馨又浪漫，充分展現姆明一族帶來的溫暖療癒力量。好消息是今早燈會現場雲層薄、天氣清朗，涼爽舒適的天氣正是把握連假最後一天，全家出遊賞燈的好時機。

觀旅局提醒，近日天氣較不穩，請隨身攜帶雨具，也推薦各地民眾踴躍搭乘假日接駁專車，於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹火車站）皆可搭乘接駁車直抵會場，下車即賞燈，賞燈現場還有「揪馬吉」主題市集可以逛，超過百攤人氣美食、文創品牌與胖卡餐車齊聚，還有共食休憩區、街頭藝人演出、親子DIY體驗與璀璨燈海相伴。