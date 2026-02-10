記憶卡遺落中台灣燈會1公頃大燈區　祈求七將軍5分鐘就找回！

▲在2026中台灣燈會設展的七將軍廟，舉辦拍照打卡送零錢包或手搖杯提袋。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2026中台灣燈會2月15日將在台中市中央公園盛大登場，有家宣傳片協拍廠商拍攝中，不慎將姆指般大的記憶卡掉落占地1公頃大的燈區，就在眾人遍尋不著情急之下，趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向七將軍祈願，沒想到才拜完不久，記憶卡隨即在5分鐘內順利找回，讓工作人員嘖嘖稱奇，直喊「真的有保佑」。

民政局負責的民政展區「幸福祈願村」，攜手山、海、屯、城各區指標性宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福燈組。

吳世瑋指出，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的6名清兵與1隻義犬，當年翁均、張烈等人巡察遭遇山區番人出草掠糧，眾人奮勇迎戰而壯烈犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，地方士紳感念護民之德，集資興建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年，七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時，都會前往參拜祈求指引。

民政局說明，2月21日、22日、27日、28日及3月1日，每晚7時至8時30分，七將軍廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁熱情導覽互動，民眾只要現場拍照上傳並標註「七將軍廟」，即可兌換限量零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500份，送完為止。