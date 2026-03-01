新北少年開馬3拒攔查狂逃！連撞2車遭圍捕　2友跑了他被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（2月28日）下午，連假期間一名年僅17歲的少年無照駕駛馬自達3轎車，因未繫安全帶遇警攔查，竟心虛加速逃逸。少年一路從三重飆上台北橋，期間連撞機車與小客車，最後在北市大同區遭警方攔截圍捕。警方現場喝令少年趴下受檢，而車內2友人則趁隙逃逸，全案依妨害公眾往來安全罪移送法辦，無照部分最高開罰6萬元，並通知逃逸的2名友人。

▼三重員警發現降窗的少年未繫安全帶於是攔停 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午1時許，三重警分局員警巡邏行經重新路一段與文化南路口時，發現一輛小客車駕駛未繫安全帶，於是示意靠邊停車。不料開車的17歲少年非但不停車，反而猛踩油門往台北橋方向狂奔。過程中，先是在重新路與中央南路口與一輛機車發生擦撞，但他仍未停車，持續加速衝上台北橋往台北市方向逃竄。

三重警方沿路尾隨追擊並通報支援，追逐約3分鐘後，少年在台北市大同區民權西路，再度與另一輛小客車發生擦撞。警方見機不可失，立即上前將車輛攔停，並喝令少年「趴下！跑什麼啦」。混亂中，車上另外2名友人趁隙逃走，警方已掌握身分，將通知到案說明。

警方調查少年無照駕駛，因危險駕駛、加速逃逸並發生多起交通事故，已嚴重威脅不特定公眾的安全，當場扣牌並移置保管車輛，並將依刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」移送新北地檢署偵辦，無照駕駛部分依道路交通管理處罰條例第21條舉發最高可處6萬元罰鍰。

▼少年駕駛小客車連撞2車造成車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）