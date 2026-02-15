　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯鑽防火巷尿尿引盤查　推警半裸逃50米！被逮搜出毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區文化南路巷內，一名男子14日下午跑到防火巷內隨地便溺，警員巡邏經過立即上前勸阻，當詢問身分時，男子所提供身分訊息明顯與警方資料不符，男子隨即推開警員企圖逃逸，最後仍遭逮捕。警員在男子身上查獲安非他命及喪屍煙彈，並發現男子身負2條通緝，立即逮回警局偵辦。

▲身負2條通緝的吳男，因在防火巷小便遭警方注意，企圖逃跑仍被警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲身負2條通緝的吳男，因在防火巷小便遭警方注意，企圖逃跑仍被警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因涉嫌妨害自由、毒品罪遭新北地檢署發布通緝的39歲吳姓男子，昨天下午1時許前往三重文化南路時，因尿急，竟在光天化日下直接走到防火巷內「解放」，被經過的巡邏警員發現，立即上前盤查；起初吳男假裝配合謊報他人身分資料，但警方發現吳男皮夾內放有證件，立即要求出示比對。

▲身負2條通緝的吳男，因在防火巷小便遭警方注意，企圖逃跑仍被警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲吳男因尿急在防火巷小便，卻引起巡邏警員注意。（圖／記者陸運陞翻攝）

經比對後發現，吳男因毒品、妨害自由遭新北地檢署發布通緝，隨即將其逮捕，但吳男卻掙脫警員控制，強行將警員推開掙脫，並往巷口徒步逃跑50公尺後，最終仍遭逮捕；警方在吳男身上發現毒品安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈），立即上銬逮捕，警詢後依毒品、妨害公務罪及通緝等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲身負2條通緝的吳男，因在防火巷小便遭警方注意，企圖逃跑仍被警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲身負2條通緝的吳男，顧不得衣服被警員扯下赤裸上身逃跑。（圖／記者陸運陞翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

