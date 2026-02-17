　
社會 社會焦點 保障人權

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

▲楊姓國中生跟姊姊一起搶贏今年三鳳宮的頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓國中生（黑衣）跟姊姊一起搶贏今年三鳳宮的頭香。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

除夕夜最熱血的時刻，就是「插頭香」！高雄市知名廟宇三鳳宮今（16）日晚間11時15分準時開廟門，隨著鐵門拉起瞬間，人群如浪潮般往天公爐方向衝刺，而第一個衝進廟埕、成功插下頭香的，竟是一名年僅13歲的楊姓國中生。

廟門一開，鞭炮聲震耳欲聾，信眾一擁而上。身穿短褲的楊同學一路狂奔，手持清香直線衝刺，途中一度在天公爐前腳步打滑，身形微晃差點「滑天公爐」，但他立刻穩住重心，成功將香插上，現場瞬間爆出歡呼聲。整個過程被攝影機完整拍下。

面對鏡頭，楊同學還有點喘。記者問他開廟門那一刻在想什麼，他直說：「很緊張。」再問當下腦袋如何，他笑說：「腦袋一片空白。」成功搶下頭香後，他最想許的願望竟相當直接，「刮刮樂中大獎。」

▲楊姓國中生跟姊姊一起搶贏今年三鳳宮的頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓國中生在天公爐前差點滑一跤。（圖／記者吳奕靖攝）

▲楊姓國中生跟姊姊一起搶贏今年三鳳宮的頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲不少信眾在大年初一子時特地來到三鳳宮祈福拜拜。（圖／記者吳奕靖攝）

原來這趟「衝香行動」背後還有插曲，楊同學的姊姊笑著爆料，兩人稍早去刮刮樂，結果「賠了兩千」，一時興起提議來拜拜，乾脆試試看搶頭香。「他一直覺得自己跑很快，所以就來玩。」姊姊坦言，其實完全沒想過弟弟真的會搶到，除了求財，姊弟倆也替家人許願。弟弟說，希望「家裡人越來越好」；姊姊則補充，希望家裡生意越來越順。原來家中在九如二路經營小吃攤，主打「豬舌冬粉」，弟弟平時也會在店裡幫忙打工。

被問到是否為搶頭香特別做準備，姊姊笑說：「他本來穿拖鞋。」還特別回家換上球鞋才來的，只是衝刺時還是差點滑倒，畫面相當驚險，楊同學則靦腆搖頭，說鞋子不是特別買的，可能應該去買雙新鞋了。

除夕夜的插頭香，有人為平安、有人為事業，而這位13歲少年，則為了「翻本兩千塊」拼出全場第一，鞭炮聲中，他和姊姊笑著合照，為新的一年留下最難忘的開場。

▲楊姓國中生跟姊姊一起搶贏今年三鳳宮的頭香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲今年三鳳宮推出金幣。（圖／記者吳奕靖攝）

02/14 全台詐欺最新數據

彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！　全場狂喊：老祖宗保佑我

