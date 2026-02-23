桃園男無照駕車滑手機拒檢　警破窗制止反遭拖行手部割傷

▲巡邏員警發現邱姓駕駛車輛違規使用手機，上前攔查時遭駕駛違規拖行。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

27歲邱姓男子開車時違規使用手機，為巡邏涂姓員警發現後予以攔查，但邱男拒檢逃逸，在停等紅燈時，涂員追上後再予盤查，惟邱男仍拒不配合，倒車加速逃逸。員警為避免危害，徒手打破車窗制止反被拖行，致手部被玻璃割傷，緊急送往長庚醫院縫合4針，邱男晚間則由家屬陪同到案，坦承沒有駕駛執照，心虛才會逃逸。

▲導致員警手部被車窗玻璃割傷縫4針。（圖／龜山警分局提供）

22日17時40分許，龜山分局大埔派出所涂姓員警在新興街發現邱男駕駛自小客車違規使用手機，上前予以攔查，邱男拒檢逃逸，涂員持續尾隨該車在文化三路停等紅燈時，再予攔車盤查，惟邱男仍拒不配合，倒車加速逃逸。員警為避免危害，破窗試圖制止該車持續危險行駛，手部被玻璃割傷，緊急送往長庚醫院治療，縫合4針，無生命危險。

▲邱男被依妨害公務、涉及公共危險及傷害罪，函請地檢署偵辦。（圖／龜山警分局提供）

警方後續發動攔截圍捕，掌握嫌疑人身分後，邱男由家屬陪同到案說明，坦承沒有駕駛執照，心虛才會逃逸；全案依妨害公務、涉及公共危險及傷害罪，函請桃園地檢署偵辦。