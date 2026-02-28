火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導　把防災觀念一起點亮

▲即將成真火舞團於左鎮國小演出，火光舞動點亮偏鄉夜空。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾引爆熱烈迴響的即將成真火舞團，28日晚間6時，閃亮登場台南左鎮國小，火光翻飛、節奏震撼，點亮偏鄉夜空，台南市消防局第四救災救護大隊左鎮消防分隊也同步進駐辦理防災宣導，提醒民眾在欣賞「火舞點亮夜空」的同時，更要把防火與避難逃生觀念牢記在心。

這不僅是一場火舞秀，更是一堂走進校園的生動防災課。今年活動特別移師左鎮國小舉辦，讓更多偏鄉居民與學童近距離感受火舞藝術的魅力，也同步提升防災知識。現場由左鎮消防分隊進行多項重點宣導，內容涵蓋居家防火、用電安全、公共場所安全注意事項及災害避難觀念等，透過貼近生活的案例說明，引導民眾從日常做起，降低災害風險。

消防人員也特別提醒，近期若有施放天燈或使用明火活動，務必留意天候條件、周邊環境與防火措施，避免因風勢或操作不慎引發火災。平時應熟悉住家與公共場所避難路線，落實防災整備，才能在突發狀況發生時迅速應變。

隨後由「即將成真火舞團」帶來精采火舞演出，火焰在夜色中劃出流動光軌，結合音樂節奏與光影效果，讓現場掌聲與驚呼聲不斷。藝術與安全教育相互交織，在寓教於樂氛圍中，將防災觀念深植人心。

第四救災救護大隊大隊長蔡國保表示，火光雖美，安全更重要。透過結合地方活動與表演藝術進行消防宣導，有助於提升民眾參與意願與學習成效，期盼大家能將所學落實於日常生活，確實做好居家防火與防災準備，共同守護生命與財產安全。

消防局長楊宗林指出，防災工作必須從平時扎根，唯有政府與民眾攜手建立正確觀念與應變能力，提升整體防災能量，才能在災害來臨時把損害降到最低。未來也將持續支持結合創意與教育意義的宣導活動，深化全民防災意識，讓安全成為生活的一部分。