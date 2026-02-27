南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛　宣導住警器守護鄉親安全

▲南消一大隊後壁消防分隊攜手卡多利亞食品舉辦捐血宣導活動，號召鄉親挽袖傳愛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為推廣公益捐血風氣並強化民眾防火、防災觀念，卡多利亞食品有限公司27日與台南市消防局一大隊後壁消防分隊，攜手舉辦「捐血傳愛、防火同行」宣導活動，號召鄉親踴躍挽袖捐血，用實際行動傳遞愛心，同時提升居家安全意識。



活動現場由卡多利亞食品有限公司準備精緻伴手禮贈送捐血民眾，後壁消防分隊也安排消防人員進行防火、防災及住宅用火災警報器宣導，向民眾說明住警器在火災初期偵測與示警的重要性。



針對常見廚房炊事不慎引發火災情形，消防人員特別提醒，可選購具有熄火安全裝置、溫度感知功能或時間異常遮斷功能的爐具設備，避免因忘記關火釀成災害。透過面對面解說與實務案例分享，讓民眾更清楚日常生活中潛藏的風險。



消防局長楊宗林表示，若人人都能未雨綢繆，平時建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，便能有效降低災害風險與財產損失。他強調「防災重於救災，離災優於防災」，期盼全民共同努力，打造更安全幸福的城市。



消防局第一大隊大隊長邱國禎指出，血液庫存穩定仰賴社會大眾長期支持，而火災預防同樣需要平時扎根宣導。本次活動結合公益與防災教育，不僅讓愛心循環，也讓安全觀念深入社區與家庭，達成「捐血救人、防火救命」雙重目標。