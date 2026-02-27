　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市消防局第二大隊官田分隊，結合官田區公所及渡頭北極殿管理委員會舉辦的大型健走活動，在人潮最密集處推出創意防災宣導，將時下流行的「一番賞」抽獎概念融入消防標語，設計自製「消防標語刮刮樂」，讓民眾邊健走、邊刮獎，在笑聲中把防災觀念帶回家。

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

官田分隊表示，為提升宣導互動性，只要民眾透過手機追蹤分隊臉書粉專，即可領取專屬「消防一番賞刮刮樂」。每張刮刮樂銀漆下都藏有一則關鍵防災標語，當民眾刮開獎項的瞬間，也同步讀到正確消防觀念，成功把傳統政令宣導轉化為趣味體驗。

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

此次「消防一番賞」獎項設計與標語環環相扣，兼具實用與教育意義。【A賞】「安裝住警器，安全有保庇」：獎品為住宅用火災警報器，強調24小時守護家人安全，建立居家預警第一道防線。【B賞】「用電不超載，防火有保障」：獎品為節能延長線，提醒正確用電習慣，預防電氣火災。【C賞】「生命優先，禮讓為先」：獎品為消防車與救護車模型，呼籲駕駛人主動避讓執行任務的緊急車輛。【D賞】「小火快跑，濃煙關門」：獎品為創意小積木，透過趣味方式傳達火場避難口訣。【E賞】多元消防宣導品，融合多項重要標語，包括「安全出口常清空，避難逃生不落空」、「無煙慶元宵，拒放天燈最可靠」、「使用熱水器保持通風」及「簽署定型化契約，保障用氣權益」，全面宣導逃生動線保持暢通、節慶用火安全、防範一氧化碳中毒及瓦斯使用安全等觀念。

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲表示，官田分隊透過創意方式推動防災宣導，在健走活動中發揮良好效果，讓民眾在休閒之餘，也能了解居家安全的重要性，將防災意識推廣至每個家庭。

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林指出，宣導工作須與社會流行元素接軌，官田分隊將刮刮樂結合防災標語，讓民眾在驚喜互動中自然吸收防火知識，使防災教育更貼近生活。▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）


第二大隊大隊長王騰毅表示，自製刮刮樂成功吸引不同年齡層參與，不僅把實用防災品帶進家戶，更在潛移默化中種下「居家防護」的種子。未來也將持續以創新手法深化宣導，提升市民防災意識，打造更安全的生活環境。

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa
快訊／國道3路段紫爆！　時速不到20公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛　宣導住警器守護鄉親安全

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送　邀民眾把握228連假限量領取

防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

雙冠到手！特勤級訓練打造最強後盾　東港警情境模擬賽封王　

南消後壁分隊攜手卡多利亞捐血傳愛　宣導住警器守護鄉親安全

小提燈首發虎頭埤！黃偉哲親送　邀民眾把握228連假限量領取

防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂　查扣愷他命近52克

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：只要夠強，世界就會為你開路

慈濟育才計畫延伸宜東　在地培育在地留任

山海交界的風味　花東精品咖啡成尋豆天堂

網紅跨界宣傳！花蓮市「馬上快樂」小提燈登場　邀鄉親迎元宵

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

男友跑去洗泰國浴！回國主動說「之後不會去」　網勸分：有可能嗎

雙北連線呼之欲出？貼鄭麗君合照「不解釋」　蘇巧慧：一起努力

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

地方熱門新聞

因應旱象挑戰！　北水分署深夜進行人工增雨

桃園土地公文化館　2/27日起連三週末推精彩活動

逛燈會玩桃園舊城！　完成任務拿400元大禮包

台南東山碧軒寺「三換」儀式見證百年傳承

2026蘆竹炫YA農遊季　2/27日試點燈

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

桃園客家文化基金會　副執行長林昭賢請辭

賴清德揭幕台灣國際蘭展雙展齊發展現蘭花×科技實力

元智大學機車停車場啟用　提供逾2,100個車位

南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

228連假前夕出手！南市少年隊安平逮販毒小蜜蜂

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台灣國際蘭展雙展齊發今開園　黃偉哲：夠強世界就會為你開路

更多熱門

相關新聞

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導228連假把火災隱患拔起來

因應228連假人潮增加，民眾居家用火、用電頻率提升，火災風險也隨之升高，台南市消防局第三大隊特別攜手將軍區農會舉辦「228連假親子拔蘿蔔防火宣導」活動，將農村體驗與防災教育結合，在歡樂氛圍中傳遞居家安全觀念，吸引不少親子家庭熱情參與。

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

24歲澳女「1年甩肉20公斤」！1妙招曝光

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

刮刮樂7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

刮刮樂7000變0元！單身男曝「神山存股法」： 賺83萬

關鍵字：

防災一番賞南消官田分隊刮刮樂健走

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面