防災也能「一番賞」！南消官田分隊自製刮刮樂　健走人潮搶著刮

▲官田消防分隊在健走活動現場推出「消防一番賞刮刮樂」，吸引民眾排隊體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局第二大隊官田分隊，結合官田區公所及渡頭北極殿管理委員會舉辦的大型健走活動，在人潮最密集處推出創意防災宣導，將時下流行的「一番賞」抽獎概念融入消防標語，設計自製「消防標語刮刮樂」，讓民眾邊健走、邊刮獎，在笑聲中把防災觀念帶回家。

官田分隊表示，為提升宣導互動性，只要民眾透過手機追蹤分隊臉書粉專，即可領取專屬「消防一番賞刮刮樂」。每張刮刮樂銀漆下都藏有一則關鍵防災標語，當民眾刮開獎項的瞬間，也同步讀到正確消防觀念，成功把傳統政令宣導轉化為趣味體驗。

此次「消防一番賞」獎項設計與標語環環相扣，兼具實用與教育意義。【A賞】「安裝住警器，安全有保庇」：獎品為住宅用火災警報器，強調24小時守護家人安全，建立居家預警第一道防線。【B賞】「用電不超載，防火有保障」：獎品為節能延長線，提醒正確用電習慣，預防電氣火災。【C賞】「生命優先，禮讓為先」：獎品為消防車與救護車模型，呼籲駕駛人主動避讓執行任務的緊急車輛。【D賞】「小火快跑，濃煙關門」：獎品為創意小積木，透過趣味方式傳達火場避難口訣。【E賞】多元消防宣導品，融合多項重要標語，包括「安全出口常清空，避難逃生不落空」、「無煙慶元宵，拒放天燈最可靠」、「使用熱水器保持通風」及「簽署定型化契約，保障用氣權益」，全面宣導逃生動線保持暢通、節慶用火安全、防範一氧化碳中毒及瓦斯使用安全等觀念。



市長黃偉哲表示，官田分隊透過創意方式推動防災宣導，在健走活動中發揮良好效果，讓民眾在休閒之餘，也能了解居家安全的重要性，將防災意識推廣至每個家庭。



消防局長楊宗林指出，宣導工作須與社會流行元素接軌，官田分隊將刮刮樂結合防災標語，讓民眾在驚喜互動中自然吸收防火知識，使防災教育更貼近生活。



第二大隊大隊長王騰毅表示，自製刮刮樂成功吸引不同年齡層參與，不僅把實用防災品帶進家戶，更在潛移默化中種下「居家防護」的種子。未來也將持續以創新手法深化宣導，提升市民防災意識，打造更安全的生活環境。