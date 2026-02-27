南消後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動　宣導元宵居家用火安全

▲南消七大隊後甲消防分隊結合裕聖里提燈活動設攤宣導，吸引親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升市民元宵節期間消防安全意識，台南市消防局第七大隊後甲消防分隊，27日結合東區裕聖里「2026新春慶團圓－裕聖里歡樂提燈過元宵」活動，在裕聖里活動中心設攤宣導，透過節慶場合與社區民眾近距離互動，加強年節用火安全觀念，提醒市民歡慶佳節之餘，也別忘了守護居家安全。



後甲消防分隊表示，元宵節期間提燈、煮湯圓及使用瓦斯爐具、電器設備的頻率增加，稍有不慎即可能引發火災事故，呼籲民眾務必落實「人離火熄」原則，烹煮食物時避免長時間離開火源，同時注意用電安全，降低火災風險。



消防人員也特別提醒，孩童對火源具有高度好奇心，玩火行為恐導致嚴重災害。家長應教導孩童火具危險性，勿隨意接觸打火機、火柴等點火工具，並將相關物品妥善收放於孩童無法取得的位置，避免意外發生。



本次活動除提燈發放外，現場也安排提燈教學、猜燈謎及湯圓甜湯分享，吸引不少親子家庭參與。在輕鬆愉快的節慶氛圍中，民眾自然吸收防火、防災知識，達到寓教於樂效果。



第七大隊大隊長石家源表示，住家應依規定設置住宅用火災警報器，並定期檢查電池與功能是否正常，透過火災初期即時示警，爭取寶貴逃生時間，有效降低人命傷亡。



消防局長楊宗林指出，連假期間家長更要留意家中危險物品放置位置，隨時注意孩童安全，避免接觸火源或出現玩火情形，以免釀成重大災害。



市長黃偉哲表示，元宵節象徵團圓與幸福，市府高度重視市民節慶期間的居家安全，提醒大家在歡慶佳節的同時，讓安全成為守護家人最溫暖的力量，共同平安歡度元宵佳節。