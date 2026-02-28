暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵　防火觀念邊玩邊學

▲南消麻豆消防分隊舉辦創意「消防猜燈謎」活動，吸引親子踴躍參與，在元宵氛圍中學習防火知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

元宵佳節將至，為讓市民在歡慶「小過年」之際，也能把防火防災觀念牢牢帶回家，台南市消防局第二大隊麻豆分隊結合義消與婦宣團隊，提前舉辦別開生面的「消防猜燈謎、宣導拿好康」創意活動。

現場除由麻豆義消中隊貼心準備熱騰騰湯圓慰勞警義消同仁，也將消防安全知識融入燈謎問答，讓民眾在歡笑聲中學習實用觀念，氣氛溫馨又熱絡。

麻豆消防分隊指出，傳統防災宣導往往給人制式、生硬印象，民眾參與度有限。為突破框架，分隊特別將「住宅用火災警報器」、「爆竹煙火及危險物品管理」、「場所安全管理法令」、「用火用電安全」、「火場逃生原則」、「掃墓整地引火規範」等重點主題，巧妙轉化為耳目一新的「燈謎Q＆A」，融合是非題、選擇題與簡答題設計，讓民眾動腦搶答。

例如以「家有保全守護神，煙霧一來警報響」為題，引導民眾認識住宅用火災警報器的重要性；又透過腦筋急轉彎方式，說明火場逃生應「低姿勢、關門避煙」等原則。大小朋友爭相舉手作答，答對者可獲得各式實用宣導小物與文宣品，在趣味互動中加深印象，將安全知識潛移默化植入生活。

市長黃偉哲表示，此次活動結合元宵傳統文化元素，包括燈籠布置、消防燈謎及警義消團圓吃湯圓，不僅展現消防團隊的創意巧思，也讓參與民眾透過輕鬆有趣的方式學習防火知識。他並期勉消防同仁新的一年勤務順遂、守護城市平安。

消防局長楊宗林提醒，元宵節期間民眾常燃放爆竹、焚燒金紙或大量使用燈飾，居家應避免囤積過多易燃物品，以免火災發生時增加逃生與搶救困難。爆竹煙火與祭祀用火雖為節慶氛圍元素，卻也潛藏風險，呼籲市民及各場所務必依法落實安全管理與使用規範，才能有效降低災害發生機率。

第二大隊大隊長王騰毅指出，長年以來麻豆義消與婦宣隊在救災、後勤與防災宣導工作上全力支援，成為警消最堅實的後盾。本次透過創意又溫馨的宣導形式，不僅慰勞同仁辛勞，也讓親子攜手參與，在團圓氛圍中學習防災知識，真正做到「歡慶佳節不忘安全」。

消防局第二大隊強調，未來將持續以多元創新方式推動防火防災教育，讓安全觀念融入日常生活，讓每一次節慶，都能在平安中圓滿落幕。