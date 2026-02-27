南消三大攜手將軍農會辦拔蘿蔔防火宣導　228連假把火災隱患拔起來

▲南消第三大隊與將軍區農會舉辦親子拔蘿蔔防火宣導活動，吸引不少家庭參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應228連假人潮增加，民眾居家用火、用電頻率提升，火災風險也隨之升高，台南市消防局第三大隊特別攜手將軍區農會舉辦「228連假親子拔蘿蔔防火宣導」活動，將農村體驗與防災教育結合，在歡樂氛圍中傳遞居家安全觀念，吸引不少親子家庭熱情參與。

活動現場安排親子一同走入田間體驗拔蘿蔔，讓孩子認識在地農作、了解農民辛勞，在泥土與陽光中留下難忘回憶。消防人員也把握人潮機會進行防火宣導，提醒民眾連假期間無論外出旅遊或在家烹煮，都應注意用火、用電及瓦斯安全，落實「人離火熄」、「外出關閉電源與瓦斯」等基本原則，避免因一時疏忽釀成災害。

台南市政府近年持續推動防災教育向下扎根，強調防火觀念從家庭做起。此次結合農業產業與消防宣導，不僅促進在地農產行銷，也深化居民防火、防災意識。透過寓教於樂方式，讓民眾在體驗拔蘿蔔樂趣之餘，也把防火知識帶回家，為社區安全多添一層保障。

第三大隊大隊長鄭誌峰表示，結合社區與在地團體舉辦多元宣導活動，能讓防災觀念更貼近生活，民眾較容易理解與落實。期盼大家在享受連假時光之際，也能提高警覺，共同打造平安無虞的假期。

消防局長楊宗林指出，透過與農會合作辦理親子活動，不僅推廣農業特色，也讓防災教育深入社區與家庭，達到寓教於樂的雙重效果。

市長黃偉哲也提醒，連假期間務必落實居家安全檢查，留意電器與瓦斯使用狀況，外出前確認關閉電源與火源，並熟悉逃生動線與緊急應變方式，守護家人與社區安全。市府將持續強化防災整備與宣導量能，朝更安全、宜居的城市目標邁進。