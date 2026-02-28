　
國際

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死

▲美國總統川普宣布已對伊朗展開軍事行動，引發國內外震盪。（圖／路透）

▲川普宣布已對伊朗展開軍事行動，引發國內外震盪。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普今天對外宣布，美軍已對伊朗展開軍事行動。消息一出，民主黨陣營隨即反彈。亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）公開質疑出兵的正當性與合法性，直言不應讓勞工家庭的子女，為一場尚未向美國人民清楚說明的戰爭付出生命代價。

川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國正啟動一項「大規模且持續的軍事行動」，目的在於阻止伊朗這個「極端且具威脅性的獨裁政權」危及美國及其核心國安利益。

川普近幾周多次揚言可能對伊朗動武，已在國會引發激烈爭論。部分民主黨議員正推動依《戰爭權力法》提出決議案，最快下星期交付表決，希望限制總統在未獲國會授權的情況下，擴大對伊朗的軍事行動。

在川普正式宣布出手後，加勒戈（Ruben Gallego）率先在社群平台X發聲。他提到，自己曾在伊拉克戰爭中失去朋友，並形容那是一場非法戰事。他強調，不該為了推動政權更替，或是一場未向國人充分交代的衝突，再度犧牲年輕人的性命。他並主張，美國可以在不派遣地面部隊的情況下，支持伊朗的民主運動與人民。

▲▼民主黨參議員加勒戈痛批出兵缺乏正當性，質疑未經國會同意就動武。（圖／翻攝自加勒戈X）

根據路透社（Reuters）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已離開德黑蘭，轉往安全地點。當地官方媒體則宣稱，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）目前「安然無恙」。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）引述卡達官員說法指出，卡達在境內攔截兩枚伊朗飛彈。外界解讀，這代表伊朗已開始對美方空襲展開報復行動，區域緊張情勢持續升高。

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普伊朗美伊

