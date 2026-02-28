川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死

▲川普宣布已對伊朗展開軍事行動，引發國內外震盪。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普今天對外宣布，美軍已對伊朗展開軍事行動。消息一出，民主黨陣營隨即反彈。亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）公開質疑出兵的正當性與合法性，直言不應讓勞工家庭的子女，為一場尚未向美國人民清楚說明的戰爭付出生命代價。

川普透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國正啟動一項「大規模且持續的軍事行動」，目的在於阻止伊朗這個「極端且具威脅性的獨裁政權」危及美國及其核心國安利益。

川普近幾周多次揚言可能對伊朗動武，已在國會引發激烈爭論。部分民主黨議員正推動依《戰爭權力法》提出決議案，最快下星期交付表決，希望限制總統在未獲國會授權的情況下，擴大對伊朗的軍事行動。

在川普正式宣布出手後，加勒戈（Ruben Gallego）率先在社群平台X發聲。他提到，自己曾在伊拉克戰爭中失去朋友，並形容那是一場非法戰事。他強調，不該為了推動政權更替，或是一場未向國人充分交代的衝突，再度犧牲年輕人的性命。他並主張，美國可以在不派遣地面部隊的情況下，支持伊朗的民主運動與人民。

The Iranian people deserve freedom and dignity. But we cannot send our men and women to die at the whim of the President.



The regime’s actions shouldn’t become an excuse for a wider war that punishes civilians and puts our troops at risk. — Ruben Gallego (@RubenGallego) February 27, 2026

根據路透社（Reuters）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已離開德黑蘭，轉往安全地點。當地官方媒體則宣稱，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）目前「安然無恙」。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）引述卡達官員說法指出，卡達在境內攔截兩枚伊朗飛彈。外界解讀，這代表伊朗已開始對美方空襲展開報復行動，區域緊張情勢持續升高。