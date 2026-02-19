過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬年走春，玩樂之餘也別忘了安全，台南市消防局第四大隊安定消防隊19日（大年初三）上午9時，前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，結合趣味闖關、有獎問答及實用宣導品，吸引大批入園遊客熱情參與，在濃濃年味中學習關鍵防災知識。

現場設計多項互動式防火防災關卡，內容涵蓋居家用火用電安全、瓦斯鋼瓶使用、連動式住宅用火災警報器、煙火合格標示辨識、逃生避難原則，以及燃氣熱水器保持通風、預防一氧化碳中毒等觀念，同時加入CPR＋AED急救操作教學。民眾在遊戲中動手操作、邊玩邊學，加深印象。完成闖關後還可參加有獎問答，獲得限量消防車紙模型桌遊，寓教於樂，大小朋友直呼「好玩又實用」。

第四大隊長蔡國保表示，近期台南市發生多起火警及瓦斯意外，不論住宅或工廠，都可能因一時疏忽釀成事故。尤其冬季天乾物燥、低溫來襲，民眾使用電暖器、燃氣熱水器或烹煮時若未注意安全，更容易發生危險。他提醒，務必養成「人離火熄」、電器不用拔插頭、留意老舊電器產品安全等良好習慣，透過春節熱門景點宣導，讓防火與急救觀念自然融入日常生活。

消防局長楊宗林也提醒，春節及元宵期間燃放爆竹煙火需求增加，家中勿大量囤放煙火，購買時應選擇合法來源並確認有合格標示；未滿12歲兒童施放煙火，須由父母或監護人陪同。春節期間人潮密集、用火用電頻繁，稍有不慎便可能引發事故，消防人員全年無休堅守崗位，也盼市民提高警覺，共同守護平安好年。

在熱鬧歡樂的年節氣氛裡，多一分準備，少一分風險。走春可以很開心，但安全，永遠不能打折。