　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬年走春，玩樂之餘也別忘了安全，台南市消防局第四大隊安定消防隊19日（大年初三）上午9時，前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，結合趣味闖關、有獎問答及實用宣導品，吸引大批入園遊客熱情參與，在濃濃年味中學習關鍵防災知識。

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

現場設計多項互動式防火防災關卡，內容涵蓋居家用火用電安全、瓦斯鋼瓶使用、連動式住宅用火災警報器、煙火合格標示辨識、逃生避難原則，以及燃氣熱水器保持通風、預防一氧化碳中毒等觀念，同時加入CPR＋AED急救操作教學。民眾在遊戲中動手操作、邊玩邊學，加深印象。完成闖關後還可參加有獎問答，獲得限量消防車紙模型桌遊，寓教於樂，大小朋友直呼「好玩又實用」。

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，近期台南市發生多起火警及瓦斯意外，不論住宅或工廠，都可能因一時疏忽釀成事故。尤其冬季天乾物燥、低溫來襲，民眾使用電暖器、燃氣熱水器或烹煮時若未注意安全，更容易發生危險。他提醒，務必養成「人離火熄」、電器不用拔插頭、留意老舊電器產品安全等良好習慣，透過春節熱門景點宣導，讓防火與急救觀念自然融入日常生活。

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林也提醒，春節及元宵期間燃放爆竹煙火需求增加，家中勿大量囤放煙火，購買時應選擇合法來源並確認有合格標示；未滿12歲兒童施放煙火，須由父母或監護人陪同。春節期間人潮密集、用火用電頻繁，稍有不慎便可能引發事故，消防人員全年無休堅守崗位，也盼市民提高警覺，共同守護平安好年。

▲安定消防隊前往古寶無患子生技園區舉辦新春防災宣導活動，吸引大批遊客參與。（記者林東良翻攝，下同）

在熱鬧歡樂的年節氣氛裡，多一分準備，少一分風險。走春可以很開心，但安全，永遠不能打折。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陳光復最新傷況曝！
春節兩大病毒！　初二逾6千人掛急診
獨／汽車硬闖新樂街夜市！　困人海2hrs畫面曝
打完麻將「突現強烈直覺」直衝彩券行！　李懿超狂戰果全場看傻
黃仁勳撂話！　下月多款新品「世界前所未見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

修法後首例！宜蘭非法民宿慘吃100萬罰單　縣府鐵腕展決心

源頭減量見成果！高雄犬貓絕育補助年年增　市民申請數創近3年新高

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

沉睡數百年！芳苑崙腳寮考古遺址即將重見天日

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

修法後首例！宜蘭非法民宿慘吃100萬罰單　縣府鐵腕展決心

源頭減量見成果！高雄犬貓絕育補助年年增　市民申請數創近3年新高

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

沉睡數百年！芳苑崙腳寮考古遺址即將重見天日

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

斷開王泉仁2年「麻衣回台過年」！吃餅乾驚見籤詩⋯感情運勢曝：真的嗎

《刺客教條》主機版傳畫質大提升　「60幀」吸老玩家重溫回憶

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

白宮帳號秀「台灣+國旗」還與中國並列　綠委：視台灣為獨立國家夥伴

陳光復最新傷況曝！昏迷指數「從5往上升」　高劑量鎮定劑給藥中

桃竹苗分署推「幸滿福」年節禮盒　應景體面兼支持地方產業

性侵犯判死！劫財不成「強暴2女遊客」害死男伴　殘忍行徑曝光

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

過年也要顧安全　南消初三前進熱門景點推廣防火急救觀念

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

地方熱門新聞

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

陳光復重摔昏迷　隨行馬公市長還原現場

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

春節最美走春路線　北橫賞櫻泡湯探索美景

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災南消七大隊急籲「人離火熄」

鼓山國小學童「玩」出智慧港口新視野

貝塚、古陶齊現身　成大重返彰化考古現場

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

桃園土地公文化館馬年迎春　推祈福好運系列活動

春節鐵腕掃賭！南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

更多熱門

相關新聞

年夜飯加熱到初六　專家喊：5類剩菜別吃

年夜飯加熱到初六　專家喊：5類剩菜別吃

春節期間家家戶戶張羅年夜飯，不少家庭習慣「大年三十做一桌，初一熱到初六」，剩菜模式正式開啟。網友笑稱這不叫剩菜，而是「年年有餘」，把福氣和好運一併吃下肚。不過，中國食品安全專家也提醒，部分剩菜其實潛藏風險，若保存或加熱方式不當，恐引發食物中毒。

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災南消七大隊急籲「人離火熄」

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災南消七大隊急籲「人離火熄」

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

陸客少6成！1月訪日外籍旅客仍有360萬人

陸客少6成！1月訪日外籍旅客仍有360萬人

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

關鍵字：

過年南消防火急救

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面