「年夜飯」一路加熱到初六　陸專家喊：5類高危剩菜寧倒掉也別吃





▲除夕夜家庭團聚吃年夜飯。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

春節期間家家戶戶張羅年夜飯，不少家庭習慣「大年三十做一桌，初一熱到初六」，剩菜模式正式開啟。網友笑稱這不叫剩菜，而是「年年有餘」，把福氣和好運一併吃下肚。不過，中國食品安全專家也提醒，部分剩菜其實潛藏風險，若保存或加熱方式不當，恐引發食物中毒。

據《光明網》報導，有5類「高風險剩菜」建議直接丟棄。首先是涼拌菜，因未經高溫加熱，本身可能帶有細菌，食用過程反覆翻動也會增加污染風險，即使冷藏後細菌仍可能繁殖，直接食用更容易出問題；其次是室溫下放置超過2小時的熟食。細菌在4至60℃間繁殖迅速，美國食品藥物管理局亦提出「2小時法則」，若室溫超過32℃，放置時間更應縮短至1小時。

▲不少家庭年夜飯無法在除夕夜吃完。（示意圖／CFP）

第三類為冷藏超過4天的剩菜。專家指出，冰箱並非保險箱，部分細菌如李斯特菌仍可在低溫環境中生長，若產生黃麴毒素，即便再次加熱也無法去除。一般燉菜、熟肉建議冷藏不超過3至4天，肉汁與高湯則以1至2天為限。第四類是冰箱停電超過4小時後的食物，由於溫度升高易導致微生物大量繁殖，冷藏的剩飯菜、生肉、乳品及切開的蔬果都應丟棄。第五類則是未徹底加熱的剩菜，食物中心溫度應達74℃以上，建議加水翻動、煮至完全沸騰，微波加熱時也需中途攪拌，避免受熱不均。

至於可保存的剩菜，專家建議應趁熱分裝並密封冷藏，不必等完全放涼再入冰箱。儲存時優先使用密封性較佳的保鮮盒，若使用保鮮膜，需緊貼碗口避免冷凝水滴入造成二次污染。同時應將熟食與生食分區擺放，並標註日期，避免放置過久仍誤食。

報導指出，若無法避免有剩菜，應把握「提前分裝、2小時內冷藏、食用前徹底加熱」三原則。湯類建議煮沸維持3至5分鐘，燉肉類加熱10分鐘以上，炒菜回鍋高溫翻炒3至5分鐘即可。專家也提醒，剩菜營養與口感會隨時間流失，最理想方式仍是按需烹煮、現做現吃，才能真正吃得安心。