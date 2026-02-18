以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽！原因曝光爆共鳴

▲過年紅包。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢過年期間，有關「紅包」的話題總是會被拿出來討論，一名網友表示，畢業後曾在醫院工作2年半，過年期間都會各包6600元紅包給父母。去年9月重返校園，雖然有打工，但月收入僅約1萬多元，且一年有3個月沒有工作，今年打算包600元給父母，「合適嗎？」貼文掀起熱論。

收入減少紅包怎麼包？



原PO在Dcard發文，過去工作穩定時，每年過年都會包6600元給父母。去年9月起回到學校補二技學歷，目前僅靠校內工讀維持生活，每月收入約1萬出頭，且一年有3個月沒有工作。學費與生活開銷都自行負擔，平常生活省吃儉用，收入剛好打平開銷，更別說是要存錢。

原PO也提到，去年花了5萬元請父母出國玩，「想說再來就要當回學生了，就請父母玩一次」，如今若要再包較大金額紅包，勢必動用原本的股票等資產。原PO原本打算今年不包紅包，但又覺得似乎不太合適，想說各包600元給父母，當作新年祝福，「這樣適合嗎...？還是包600元乾脆不要包了？」

貼文曝光，網友認為心意最重要，「心意有到就好啦！如果真的覺得奇怪，也可以說明自己的難處，直接說開避免不必要的猜忌，通常家人都能理解的」、「如果是我會選擇不包，口頭表達現在的困境就夠了」、「紅包是根據個人情況量力而為，不是別人包多少，妳就應該包多少，有能力就多，不行就少，不要讓這份祝福心意被金額模糊焦點」、「過年吃個紅討吉祥，心意到就好」。

也有網友分享，「包搥背券x2/人」、「不然就請父母吃飯啊，大家一起吃飯開開心心過年就好」、「有什麼好過分的，我辭職的那年包了66塊」、「之前我換工作的空檔期，過年紅包是照包，但每月孝親費就跟父母商量後停止，等到找到工作再重新開始」、「我跟你有類似的困擾，坦白跟父母說，他們都很能理解」。