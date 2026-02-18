瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災　南消七大隊急籲「人離火熄」

▲南區體育路巷內民宅傳出濃煙，消防人員到場確認為瓦斯爐乾燒所致。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



春節將至，家家戶戶忙著備年菜，廚房火力全開，但一個不留神，濃煙就可能先到，台南市消防局提醒民眾，烹調時務必牢記「人離火熄」，別讓一時疏忽壞了團圓氣氛。



消防局指出，17日中午12時許，119勤指中心接獲通報，南區體育路43巷一處民宅冒出大量濃煙，立即派遣南門分隊前往處理。消防人員到場後發現，該民宅樓層不斷飄出燒焦味，經聯繫里長與屋主後進入屋內查看，確認為廚房瓦斯爐正在乾燒，濃煙不斷竄出，所幸尚未延燒成災。



消防人員隨即關閉爐火及瓦斯桶開關，迅速排除危險，未造成人員傷亡或重大財物損失。虛驚一場，但也為住戶與鄰里上了一堂最真實的防火課。



事後消防人員同步向周邊住戶加強居家用火安全宣導，建議選用具備「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「異常遮斷功能」的爐具設備，並再三強調，烹調時切勿離開現場，哪怕只是短暫接個電話、出門拿包裹，都應先關閉火源，確實做到「人離火熄」，才能把風險降到最低。



消防局第七大隊大隊長石家源表示，居家煮食不慎引發的案件時有所聞，尤其農曆年節前後，民眾在家開火時間變長，用火頻率升高，更應提高警覺。廚房火源一旦失控，往往蔓延迅速，切莫心存僥倖。



消防局長楊宗林指出，火災預防與安全意識同等重要，建議家戶全面裝設住宅用火災警報器，一旦發生異常能及早示警，爭取寶貴逃生時間。消防局將持續強化防火宣導與專業救災能量，守護市民生命財產安全。



台南市長黃偉哲也提醒，家中若有長者或幼童等行動較慢成員，更應特別注意居家安全，務必安裝住宅用火災警報器，多一分準備，就多一分保障，讓全家平安迎新春。年菜香氣不該變成焦味警報。火在鍋裡是溫暖，在屋內失控就是風險。守住一個小動作——人離火熄，年才真的過得安心。