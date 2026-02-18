　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲儘管陸客人數急遽減少，1月赴日旅遊外籍觀光客人數仍創下歷史第二高紀錄。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本觀光局最新數據顯示，1月訪日外國旅客達359萬7500人，創下歷年同期第二高紀錄。其中南韓旅客首度單月突破110萬人大關，寫下117萬6000人的驚人數字，更一舉超越2019年8月中國旅客創下的105萬人紀錄，成為史上單一國家單月訪日人數最高峰。而中國則因日中關係緊繃加上今年春節在2月，僅38萬5300名旅客訪日，較去年下降60.7%。

日本觀光局統計顯示，2026年1月共有359萬7500名外國旅客訪日，雖較前一年同期減少4.9%，但是仍然創下史上第二高紀錄。

此外，南韓旅客1月訪日人數達117萬6000人，這波南韓旅客湧入潮，也是日本觀光局自1964年開始統計以來，首度出現非中國國家問鼎訪日旅客人數榜首。分析指出，由於冬季滑雪需求高，加上日圓貶值效應持續發酵，讓南韓民眾赴日旅遊意願大增。

相較之下，中國市場則呈現雪崩式下滑。受到日中關係惡化影響，北京當局持續呼籲民眾不要訪日，導致今年1月訪日的中國旅客僅38萬5300人，較去年同期重挫60.7%。

值得注意的是，今年農曆春節落在2月中旬，去年則在1月下旬，節慶時間差異也影響1月整體旅客數表現。儘管1月總人數略遜於去年同期，但在南韓旅客強勁成長帶動下，仍守住史上次高水準。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路五星級飯店命案　港籍男死亡
張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會
快訊／湖北爆竹店爆炸！已12人死亡
賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」：光卡司就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

川普施壓不公平！澤倫斯基「拒絕割地」：人民不會原諒我

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

川普施壓不公平！澤倫斯基「拒絕割地」：人民不會原諒我

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

快訊／北市南京東路某飯店傳命案　港籍男於房內身亡

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

被問「都30歲了還不結婚？」　她1句話神反擊！姑姑瞬間閉嘴

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

被罵破格！博士人妻遭夫家掰斷手指強搶小孩　求償132萬判決出爐

明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

日本衛浴巨頭TOTO被點名「AI晶片隱形贏家」　股價能再漲5成

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

赤馬年「錢包顏色」是財運關鍵！專家大推「這3色」：旺整年

新北男騎微電車未掛牌、沒戴安全帽遭盤查　酒測值0.99慘了

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

國際熱門新聞

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪

北京警告對台軍售　白宮回應了

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

即／高市早苗當選第105任日本首相！

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

普丁神隱11天！澤倫斯基酸：他來日無多

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

更多熱門

相關新聞

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

由於近年來機艙內行動電源起火事故頻傳，日本國土交通省即將在4月實施飛機內行動電源的使用禁令，目前已經通知日本各航空公司。未來無論電池容量多寡，每位乘客攜帶行動電源的數量將被嚴格限制在2個以內，且全面禁止在飛機上充電。

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

即／高市早苗當選第105任日本首相！

即／高市早苗當選第105任日本首相！

00後「也整頓過年拜拜」　萬人喊：就到我這一代

00後「也整頓過年拜拜」　萬人喊：就到我這一代

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

關鍵字：

訪日旅客南韓旅遊中國旅客日圓貶值春節過年日韓要聞大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面