陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

▲儘管陸客人數急遽減少，1月赴日旅遊外籍觀光客人數仍創下歷史第二高紀錄。（圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／編譯

日本觀光局最新數據顯示，1月訪日外國旅客達359萬7500人，創下歷年同期第二高紀錄。其中南韓旅客首度單月突破110萬人大關，寫下117萬6000人的驚人數字，更一舉超越2019年8月中國旅客創下的105萬人紀錄，成為史上單一國家單月訪日人數最高峰。而中國則因日中關係緊繃加上今年春節在2月，僅38萬5300名旅客訪日，較去年下降60.7%。

日本觀光局統計顯示，2026年1月共有359萬7500名外國旅客訪日，雖較前一年同期減少4.9%，但是仍然創下史上第二高紀錄。

此外，南韓旅客1月訪日人數達117萬6000人，這波南韓旅客湧入潮，也是日本觀光局自1964年開始統計以來，首度出現非中國國家問鼎訪日旅客人數榜首。分析指出，由於冬季滑雪需求高，加上日圓貶值效應持續發酵，讓南韓民眾赴日旅遊意願大增。

相較之下，中國市場則呈現雪崩式下滑。受到日中關係惡化影響，北京當局持續呼籲民眾不要訪日，導致今年1月訪日的中國旅客僅38萬5300人，較去年同期重挫60.7%。

值得注意的是，今年農曆春節落在2月中旬，去年則在1月下旬，節慶時間差異也影響1月整體旅客數表現。儘管1月總人數略遜於去年同期，但在南韓旅客強勁成長帶動下，仍守住史上次高水準。