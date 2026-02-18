年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

▲一票人大驚，過年已經過了5天了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年還剩下4天！一名網友驚呼，不知不覺過年已經來到初二，連日來熬夜追劇、滑手機、打麻將，作息幾乎全面失控，因此忍不住苦笑詢問「大家確定可以在禮拜一前把作息調回來？」貼文一出立刻掀起共鳴，「不考慮一下自主放到3/1嗎」、「過年中大獎，年後離職」。

一名網友在Threads表示，不知不覺過年已經來到初二，自嘲這幾天作息幾乎全面失控，因此苦笑拋問，「你確定你可以在禮拜一前把作息調回來？」

底下網友熱議，「那是禮拜一才要做的事，現在只管當一個認真的放假人」、「過年中大獎，年後離職，不用調作息」、「溫馨提醒：年假倒數4天」、「只需要上一天課就能調回來了」、「真的不考慮一下自主放到3/1嗎」、「做輪班的人，每天都覺得是禮拜一」、「養貓一定可以的」、「大不了…星期一睡到中午再去」。

作息大亂別慌！5招拉回生理時鐘



對此，一名營養師在留言分享「5個調作息的方法」，首先設鬧鐘早上7至8點起床，就算睡不飽也要起床；第2點，白天曬太陽20分鐘，讓褪黑激素晚上順利分泌；第3點，無須安排補眠，把行程塞滿讓自己忙一下；第4點，晚上10點後放下手機，避免藍光影響睡眠；最後第5點，睡前補充甘胺酸鎂，放鬆神經、提升睡眠品質。