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淫教主斂財性侵離世！被害人遭霸凌悲慘現況曝：連求償都不敢

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲五教共主「少龍」離世，被害人仍被迷信少龍的信徒霸凌圍剿。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

自封「五教共主」化名「少龍」的華興靈修中心72歲創辦人徐浩城，涉利用宗教斂財、挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」並性侵6名女信徒，還坐擁市價5億的房產。徐浩城日前離世，被害人自救會表示，她們不敢求償，因為事發後仍被迷信少龍的信徒霸凌圍剿，不僅把她們逐出教團，還指責她們污衊教主。

徐浩城從1991年起在全台開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他將率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，期間曾被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

徐浩城以靈修為名，2016年起挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅、下地獄」等藉口，涉性侵至少6女，並還洗腦受害女信徒，「是道在親你 、道在擁抱你」等語。

台北地檢署獲報，找到這6位受害者作證，指揮警方搜索華興靈修中心時，查扣藏放於多個A4影印紙箱的8千萬元現金，並查出徐男鼓吹信徒出錢買房買地當成修行道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆、市價共約5億元，徐男因為被詐詐財性等罪，目前仍在審理中，但官司未結，他已在日前離世。

▲▼自封「五教共主」的華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍），因涉性侵案到台北地院出庭，不耐被跟拍。（圖／記者黃哲民攝）

▲自封「五教共主」的華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍）。（資料圖／記者黃哲民攝）

仙女班成員及被騙信徒心聲組成的被害人自救會表示，事發後還被迷信少龍的信徒霸凌圍剿，她們不僅被逐出教團，還指責她們污衊教主，導致不敢求償，畢竟大多數人在尚未出生時，便已隨父母進入道場。換言之，即便離開，那個世界仍在她們心中築起一方小宇宙。

自救會指出，道場內的關係網絡極為緊密，也使她們迫切希望透過一審來證明自身清白。一般而言，往往是加害者意圖自證清白；然而，在這起案件中，「仙女」們卻是為了證明自己並未冤枉教主，而是真正的受害者而堅忍。

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