淫教主斂財性侵離世！被害人遭霸凌悲慘現況曝：連求償都不敢

▲五教共主「少龍」離世，被害人仍被迷信少龍的信徒霸凌圍剿。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導



自封「五教共主」化名「少龍」的華興靈修中心72歲創辦人徐浩城，涉利用宗教斂財、挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」並性侵6名女信徒，還坐擁市價5億的房產。徐浩城日前離世，被害人自救會表示，她們不敢求償，因為事發後仍被迷信少龍的信徒霸凌圍剿，不僅把她們逐出教團，還指責她們污衊教主。

徐浩城從1991年起在全台開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他將率信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，期間曾被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

徐浩城以靈修為名，2016年起挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅、下地獄」等藉口，涉性侵至少6女，並還洗腦受害女信徒，「是道在親你 、道在擁抱你」等語。

台北地檢署獲報，找到這6位受害者作證，指揮警方搜索華興靈修中心時，查扣藏放於多個A4影印紙箱的8千萬元現金，並查出徐男鼓吹信徒出錢買房買地當成修行道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆、市價共約5億元，徐男因為被詐詐財性等罪，目前仍在審理中，但官司未結，他已在日前離世。

▲自封「五教共主」的華興靈修中心創辦人徐浩城（少龍）。（資料圖／記者黃哲民攝）

仙女班成員及被騙信徒心聲組成的被害人自救會表示，事發後還被迷信少龍的信徒霸凌圍剿，她們不僅被逐出教團，還指責她們污衊教主，導致不敢求償，畢竟大多數人在尚未出生時，便已隨父母進入道場。換言之，即便離開，那個世界仍在她們心中築起一方小宇宙。

自救會指出，道場內的關係網絡極為緊密，也使她們迫切希望透過一審來證明自身清白。一般而言，往往是加害者意圖自證清白；然而，在這起案件中，「仙女」們卻是為了證明自己並未冤枉教主，而是真正的受害者而堅忍。