2025桃園眷村文化節盛大開幕　歡迎體驗時代記憶

▲2025桃園眷村文化節盛大開幕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園眷村文化節4日於中壢區馬祖新村眷村文創園區，盛大開幕。副市長王明鉅表示，桃園眷村文化節已邁入第25屆，自即日起至10月12日舉行，以「奔向眷村」為主題，串聯馬祖新村、龜山憲光二村、龜山眷村故事館、大溪太武新村、中壢忠貞新村等據點，規劃超過70場多元活動，歡迎民眾參加。

王副市長指出，桃園是全臺眷村保存最完整的城市，眷村不僅承載父執輩對國家與社會的貢獻，也留下珍貴的生活記憶與文化資產。今（114）年文化節透過戲劇、音樂及互動體驗，讓長輩攜家帶眷重溫往日時光，同時讓年輕世代認識眷村文化的獨特價值。今日開幕活動中，王副市長更與舞者一同體驗搖擺舞，重現復古舞會氛圍，增添活動趣味。

文化局表示，本屆眷村文化節除今日開幕的「眷戀起舞」及「童軍大進擊」外，接續將推出舞台劇《一村喜事－中秋樂桃桃》、結合總鋪師佳餚的「眷味餐桌」、老歌音樂會《歌聲伴我村》，並於國慶日舉辦升旗典禮與戲劇《記憶的圍牆外，我等你》。

壓軸節目將於10月12日登場，由木吉他合唱團、南方二重唱等重量級歌手帶來《光陰有歌》民歌演唱會，帶領市民重溫經典金曲。相關資訊可至桃園市政府文化局官網或「桃園眷村文化節」臉書粉絲專頁查詢。

包括：市議員彭俊豪、市府文化局長邱正生、中壢區長李日強、全國眷村文化保存聯盟秘書長姚黛瑞等均一同出席。