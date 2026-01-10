　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋男衝加油站淋油點火　保全驚魂回憶：他全身著火往我身上撲

文／中央社

新北市板橋區加油站9日有民眾點火傷人引發震驚，遭犯嫌撲倒受燒傷的保全員今天表示，當時火勢超大，嚇死人了。警方表示，犯嫌仍在加護病房，保全員與被攻擊的消防員已提出告訴。

新北市1名男子9日晚間，在板橋區中油民族路加油站點火引發火警，海山警分局今天表示，涉嫌點火的犯嫌今天還在加護病房，尚未製作筆錄，男子也拒絕講話，目前並不瞭解點火的動機，將會進一步調查釐清。

另外，在滅火與搶救過程中，犯嫌男子追打消防隊員，警方說，消防員已經提出傷害與妨害公務罪告訴；火警過程被撲倒波及的保全人員，昨日深夜已製作筆錄並提告傷害罪。

曾姓保全人員今天仍在亞東醫院治療與觀察，他今天接受媒體電訪時回憶，當時已經結束護鈔勤務正在為車加油，有發現到犯嫌手持疑似打火機在站內走動，當時也不知其身上有汽油，不明白動機為何，還以為他與人有衝突。

▲林男衝進加油站縱火，又攻擊前來救援的警消人員遭到壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林男衝進加油站縱火，又攻擊前來救援的警消人員遭到壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

曾男說，後來，他加完油等待結帳發票時，該名男子突然引燃火警，「火勢超大，男子全身著火往我身上撲，並抓住我的手撲倒」。目前，造成全身約15%體表面積燒傷，大腿、後腰與手腕都受傷，需要住院觀察。這次恐怖經歷讓他內心受到很大的驚嚇與衝擊。

目擊的民眾告訴中央社記者，當時，點火的男子被加油站員工合力撲滅火勢後，在加油站遊走，身上還冒著煙，旁人不敢靠近。後來，消防員趕到後續以水柱處理時，點火男子還攻擊消防人員，最後遭壓制。

有目擊民眾在網路社群留言表示，當時聽到加油站員工不斷尖叫哀求「先生不要這樣」，但該男子絲毫不理會，點火後引起巨大火球。拿滅火器衝上去滅火的加油站員工需要極大的勇氣，應該被表揚。

正加油的民眾回憶，「當時油槍還插在車上，根本開不走。只能拿了錢包、手機就瘋狂往外衝。」一瞬間，真的覺得是離死亡最近的時候。也有網友留言，在加油站點火根本是隨機殺人等級的攻擊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

3賊連偷工地電纜線　黑衣黑褲加漁夫帽...穿制服犯案畫面曝

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

快訊／高雄死亡車禍　25歲騎士不治

更多熱門

相關新聞

獨／高雄情侶倒房內1死1命危　現場留藥物

獨／高雄情侶倒房內1死1命危　現場留藥物

高雄大昌二路昨（9）日晚間驚傳一起死亡事件，一對年約20多歲的情侶被發現倒臥在住處內，男子已明顯死亡，女子仍有生命跡象，被緊急送往醫院搶救。現場疑似發現不明藥物，至於是否涉及感情糾紛或其他因素，警方正進一步釐清。

國道1號三車連環撞！小客車遭三明治夾擊全毀

國道1號三車連環撞！小客車遭三明治夾擊全毀

VIP付費「看他嗑藥」！實況主直播中暴斃

VIP付費「看他嗑藥」！實況主直播中暴斃

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

即／高雄社區大樓驚傳墜樓！女子倒臥花圃慘死

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

港都傳奇成冰冷遺體！宮廟主委金門大橋落海

關鍵字：

板橋火警縱火事件保全受傷消防員攻擊警方調查

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面