地方 地方焦點

迎接健康新年！花蓮元旦升旗健走登場　贈完走禮還可抽大獎

▲▼萬馬奔騰迎好年元旦健走暨升旗活動，邀請民眾踴躍參與。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼萬馬奔騰迎好年元旦健走暨升旗活動，邀請民眾踴躍參與。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接嶄新的一年，花蓮縣政府將於 115年1月1日星期四上午7時30分，在 花蓮太平洋公園 舉辦「萬馬奔騰迎好年 健走 together、健康 forever」元旦健走暨升旗活動，邀請鄉親朋友以健走方式迎接新年，為健康與幸福揭開序幕。

花蓮縣政府表示，本次活動規劃內容豐富多元，健走路線沿途設置3個主題補給站，提供貝果、當季水果（橘子、香蕉）及各式飲品，讓參與民眾在運動過程中適時補充體力。凡完成健走者，除可獲得 精美環保提袋完走禮1份，還可參加 多達150項的摸彩活動，其中頭獎為深受民眾喜愛的 任天堂 Switch 遊戲主機，獎項內容較往年更加豐富。

▲▼萬馬奔騰迎好年元旦健走暨升旗活動，邀請民眾踴躍參與。（圖／記者王兆麟翻攝）

活動當天會場規劃多項精彩表演節目，邀請屢獲國際肯定的宜昌國中管樂隊擔任暖場演出，以磅礡悠揚的樂音揭開活動序幕；並安排熱血青春的街舞表演及充滿文化能量的原住民舞蹈，讓民眾在歡樂與活力中迎接新年第一天。此外，花蓮縣警察局霹靂小組維安人員將特別帶來一場結合專業、速度與力量的警技表演，充分展現平日嚴格訓練成果及守護社會治安的堅實戰力。活動現場也結合租稅、公共建設及預防犯罪等宣導內容，透過寓教於樂的方式，提升民眾安全意識與生活知能。

在交通與停車規劃方面，花蓮縣警察局已於 太平洋公園園區內及周邊道路 規劃充足停車空間，包括公園內停車區，以及和平、南濱路口往西至重慶街口、往南至長安街口、往北至明義街口等路段，合計可容納約 300輛汽車及300輛機車。如停車空間仍不足，將引導民眾前往 東大門夜市旁六期重劃區停放，確保活動進行順暢、安全。

花蓮縣政府誠摯邀請鄉親朋友攜家帶眷踴躍參與，以健康的腳步迎接新的一年，為2026年開啟滿滿的好運、好心情與好健康。

01/01 全台詐欺最新數據

紫南宮元旦發放馬年錢母　人龍已排1公里！

紫南宮元旦發放馬年錢母　人龍已排1公里！

2026年即將到來，竹山紫南宮日前發表最新農曆馬年紀念套幣錢母，將於新年1月1日元旦早上發放，但截至今天中午已吸引大批民眾到場排隊等候，廟方估計上萬人；其中彰化縣張姓男子為了替母親祈福，提前12天到場「卡位」，也順利搶得頭香位置。

氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位　元旦3地迎曙光機率高

氣象署曝跨年煙火最佳觀賞位　元旦3地迎曙光機率高

台鐵跨年元旦「狂加開41列次」　一圖看時刻表

台鐵跨年元旦「狂加開41列次」　一圖看時刻表

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

停國道路肩看跨年煙火「最高罰6千」　警方鎖定6大熱區取締

停國道路肩看跨年煙火「最高罰6千」　警方鎖定6大熱區取締

