大陸 大陸焦點 特派現場

邱垂正：大陸差別對待　「只讓藍委去」不讓海基會去

▲陸委會主委邱垂正出席施政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

 
▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山日前突宣布辭任，並透露為了與中國大陸恢復交流，曾嘗試多方管道，但都沒有成果。對此，陸委會主委邱垂正表示，大陸只讓藍營立委赴陸，卻不讓海基會去，是區別對待、製造障礙，「你看我們吳董事長很努力在突破，也釋出了很多善意，難道他們沒有感受到嗎？」

邱垂正23日出席「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，並接受媒體訪問。對於吳豊山辭任前的發言，邱垂正提到，在中共對台統戰滲透無所不用其極的兩岸環境下，吳董事長仍然積極在突破中國大陸所設的兩岸障礙，為兩岸和平、為兩岸的正常交流盡心盡力，要推崇他的貢獻還有努力。

邱垂正認為，吳董事長很具體提到兩岸和平對兩岸人民、兩岸發展至關重要，這是發人深省的，希望大陸能減少對台僵化思維及負面作為，各種敵意思維都應該減少，兩岸應該恢復正常、健康有序的交流，用善意堆疊，才能恢復過去兩岸的良性互動。

▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正指出，政府跟海基會、陸委會還是會全力努力，打造良性互動的條件，雖然中國大陸不斷釋出對台敵意作為，對兩岸關係的敵意螺旋不是好的互動狀態，「但我們還是會沿著既有的政策方向來善意堆疊，希望營造一個良好的兩岸氛圍。」

邱垂正也希望陸方不要再製造交流的障礙，他說，大陸只讓藍營立委赴陸，卻不讓海基會去，這是區別對待、製造障礙，「你看我們吳董事長很努力在突破，也釋出了很多善意，難道他們沒有感受到嗎？所以是誰設置的障礙？是誰還在以敵意思維、負面作為在樹立高牆？吳董事長努力的過程已經說得很清楚了。」

至於海基會董事長的繼任人選，邱垂正強調，將依照海基會的章程，還有政府的行政程序，如果有相關的適合人選，會在適當時間對外說明。

 

 

 
 
海基會吳豊山九二共識陸委會邱垂正

