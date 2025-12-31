拚下座護國神山！經濟部懇求「支持國防預算」：發展不能等

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2025年即將進入尾聲，但2026年中央政府總預算仍未完成審查，經濟部近日發文疾呼，國防產業發展「不能等」。經濟部指出，2024年台灣國防產業產值已突破4900億元，國防預算不只是一組數字，更是推動產業升級、強化國防自主的關鍵動能，甚至有機會成為「台灣下一座護國神山」，呼籲社會大眾支持國防預算。

經濟部在臉書以「#支持台灣國防產業供應鏈」為題表示，2025年即將結束，但2026年預算尚未拍板，對產業而言影響深遠。經濟部強調，國防預算是推動台灣國防產業發展與自主的重要機會，「國防產業的發展與自主，不僅創造產值、守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

發展「國防產業」不能等 兩派吵翻

經濟部進一步說明，已規劃在2026年至2029年間，有系統性推動國防產業布局，涵蓋航太、船艦、無人載具及衛星等重點領域，透過「以軍帶民」模式，爭取全球機艦商機，同時推動自主技術研發。相關規劃也包括建立無人機認證體系、測試場域與操作人才培育，以及發展次世代衛星設備與晶片，並接軌國際科研計畫。

貼文最後，經濟部直言「國防產業發展不能等」，並喊出口號「#投資國防，就是 #投資和平」，懇請社會各界支持國防產業發展與相關預算。

不過，貼文曝光後引發兩極反應。有網友質疑實際效益，「上次買的戰機來了幾台？」、「錢出去貨不來，潛水艇浮不上來。」也有聲音力挺政策方向，「希望台灣人能真正團結」、「支持」、「國防本來就不能等。」