社會 社會焦點 保障人權

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡！獲免驅逐出境

記者黃翊婷／綜合報導

印尼籍女子珍珍（化名）14年前謊報已經成年，並使用假護照來台工作，期間出境4次、入境4次，都沒有被發現，直到丈夫為了申請結婚才被承辦人員抓包。彰化地院法官日前審理之後，考量到珍珍已在台灣有了家庭，最終依法判處她拘役60日，得易科罰金6萬元，不必驅逐出境。

褲子,長褲,牛仔褲,女性,臀部,性騷擾（示意圖／CFP）

▲珍珍來台工作14年，直到結婚了才被發現護照資料造假。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，珍珍17歲的時候，為了能夠順利來台工作，將自己的年齡改為21歲，並以這份虛假的資料申辦護照，在2011年成功入境台灣；在2011年至2024年間，珍珍一共出境4次、入境4次，都是使用登載假資料的護照，均沒有被發現異狀。

直到2024年11月因台灣籍丈夫向我國駐印尼代表處申請結婚面談，承辦人員這才發現珍珍的出生年月日有問題，進而查扣3本假護照。

珍珍到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。彰化地院法官認為，珍珍不思透過正當途徑入境，反而使用登載虛假資料的護照進入我國，對我國政府在入出國管理與國家安全維護方面造成影響，行為確實不妥。

法官表示，考量到珍珍已經坦承犯行，在台灣擁有家庭，與我國生活產生密不可分的關聯，最終依犯修正前入出國及移民法第74條前段之未經許可入國罪，共4罪，判處拘役60日，得易科罰金6萬元，但不宣告驅逐出境，全案仍可上訴。

11/10 全台詐欺最新數據

彰化地院

