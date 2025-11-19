幫引導停車變暴衝！老婦摔倒亡　醫院保全被判刑還要賠錢

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被公司指派至彰化某醫院擔任保全，去年4月間他幫助一名老婦人停車，卻不慎碰觸到電動輔助車的前進桿，導致車輛暴衝，婦人倒地受傷，送醫急救10天仍宣告不治。彰化地院法官日前審理之後，裁定阿輝、保全公司、醫院應連帶賠償婦人的子女共計451萬餘元。

▲在醫院擔任保全的阿輝，因協助婦人停車時誤觸前進桿，導致車輛暴衝，婦人摔傷身亡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝被公司派駐至彰化某醫院擔任保全，負責協助身障人士使用機車停車位，去年4月間他看見一名婦人騎乘電動輔助車來就醫，便上前協助婦人停車，過程中不慎碰觸到前進桿，導致車輛往前暴衝，婦人因而摔倒受傷，經送醫急救10天仍宣告不治。

刑事訴訟部分，阿輝被法院依過失致死罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。民事訴訟部分，婦人的6名子女對阿輝、保全公司及醫院提告，求償共計1831萬餘元。

對此，阿輝經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書面陳述。保全公司表示，阿輝是熱心善意為婦人提供協助，如果對他進行高度究責，恐怕會引發社會大眾冷漠以對的寒蟬效應，不符社會公益。醫院方面則強調，院方與阿輝在法律上並無僱用關係，阿輝的過失行為與醫院無關。

彰化地院法官認為，本案事故發生於醫院旁邊的機車停車場，阿輝是以醫院保全身分指揮引導婦人停放電動輔助車，足認他當時是在執行身為保全的職務，最終仍判阿輝、保全公司及醫院應連帶賠償婦人的子女，共計451萬餘元，全案仍可上訴。