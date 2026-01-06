不只是耐髒！專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

▲多數航空公司選擇藍色作為座椅顏色，專家指出，這是因為藍色具有鎮靜效果，能緩解乘客對飛行的焦慮感。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一些喜歡出國玩的人搭機時可能有注意到，機艙內的座椅顏色大多是以藍色系為主。民眾普遍認為藍色耐髒，但事實上，這是航空公司與飛機製造商經過縝密設計後的結果，背後更牽涉到色彩心理學與乘客情緒管理，其中竟然能成功騙過大腦營造放鬆氛圍。

根據外媒《每日郵報》報導，全球主要飛機製造商波音（The BoeingCompany）每年為各大航空公司打造數百架客機，現役飛機超過1萬4千架。波音曾指出，飛機內外裝潢的每一項細節，皆以乘客感受為核心，其中「顏色」扮演相當重要的角色；設計團隊在規劃座椅顏色時，會特別考量色彩可能帶來的心理影響。

波音說明，藍色與綠色常被聯想為平靜、安定與放鬆，而藍色與紫色也帶有尊貴、可靠的象徵意涵；航空公司因此傾向選擇藍色系，協助乘客在飛行過程中降低緊張感。旅遊專家卡普爾（Rishi Kapoor）也指出，即便飛行在統計上是最安全的交通方式，仍有不少旅客對搭機感到焦慮，而藍色正是一種具有安撫效果的顏色。

資深航空設計師古德（Nigel Goode）則表示，不同航空公司會依品牌定位選擇藍色的深淺。廉價航空可能採用較鮮明、大膽的色調，而多數傳統航空則偏好低飽和、柔和的藍色，營造如同居家般的放鬆氛圍。他也提到，藍色之所以成為主流，與其保守、穩重且象徵安全與信任的形象有關，許多老牌航空公司皆沿用此一設計。

此外，顏色深淺也會影響空間感受。有專家指出，淺色能讓空間看起來更高、更寬敞，而深色則可能讓人感覺較為狹窄。設計師崔普（Virginia Tripp）也曾指出，顏色甚至會影響人們對溫度、濕度與氣味的感知，例如藍色與綠色讓人感覺清新涼爽，相較之下，橘色則偏溫暖，粉色則可能聯想到甜美氣味。

