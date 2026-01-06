　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只是耐髒！專家曝飛機座椅「全是藍色」原因：能騙過大腦

飛機座椅常使用藍色，國外有設計師解釋原因，除了耐髒還能營造放鬆氛圍。（示意圖／Pixabay）

▲多數航空公司選擇藍色作為座椅顏色，專家指出，這是因為藍色具有鎮靜效果，能緩解乘客對飛行的焦慮感。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一些喜歡出國玩的人搭機時可能有注意到，機艙內的座椅顏色大多是以藍色系為主。民眾普遍認為藍色耐髒，但事實上，這是航空公司與飛機製造商經過縝密設計後的結果，背後更牽涉到色彩心理學與乘客情緒管理，其中竟然能成功騙過大腦營造放鬆氛圍。

根據外媒《每日郵報》報導，全球主要飛機製造商波音（The BoeingCompany）每年為各大航空公司打造數百架客機，現役飛機超過1萬4千架。波音曾指出，飛機內外裝潢的每一項細節，皆以乘客感受為核心，其中「顏色」扮演相當重要的角色；設計團隊在規劃座椅顏色時，會特別考量色彩可能帶來的心理影響。

波音說明，藍色與綠色常被聯想為平靜、安定與放鬆，而藍色與紫色也帶有尊貴、可靠的象徵意涵；航空公司因此傾向選擇藍色系，協助乘客在飛行過程中降低緊張感。旅遊專家卡普爾（Rishi Kapoor）也指出，即便飛行在統計上是最安全的交通方式，仍有不少旅客對搭機感到焦慮，而藍色正是一種具有安撫效果的顏色。

資深航空設計師古德（Nigel Goode）則表示，不同航空公司會依品牌定位選擇藍色的深淺。廉價航空可能採用較鮮明、大膽的色調，而多數傳統航空則偏好低飽和、柔和的藍色，營造如同居家般的放鬆氛圍。他也提到，藍色之所以成為主流，與其保守、穩重且象徵安全與信任的形象有關，許多老牌航空公司皆沿用此一設計。

此外，顏色深淺也會影響空間感受。有專家指出，淺色能讓空間看起來更高、更寬敞，而深色則可能讓人感覺較為狹窄。設計師崔普（Virginia Tripp）也曾指出，顏色甚至會影響人們對溫度、濕度與氣味的感知，例如藍色與綠色讓人感覺清新涼爽，相較之下，橘色則偏溫暖，粉色則可能聯想到甜美氣味。

延伸閱讀
被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭　「正妹變瘋癲大媽」超驚人
關西機場「美工刀不見」全場重新安檢　旅客苦等4小時班機仍取消
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助
快訊／F-16飛官辛柏毅跳傘失聯！　2天前剛度完蜜月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化　消息一出股價直接漲停

機師薪資單曝光！　網嚇傻：我1個月收入他1天就賺到

醫師男友悔婚只因「她是賤民」！ 　印度23歲實習女醫輕生亡

川普政府出招！對委國代理總統提3要求　否則恐步馬杜洛後塵

廢棄商場迴盪「詭異低吼聲」！探險YTer衝去看　結局超感人

19歲兒用藥過量亡！母控「ChatGPT教吸毒」害死人　對話紀錄曝

稱慰安婦自願賣淫！韓極右派團體「惡搞銅像」戴口罩　李在明震怒

泰國打擊大麻！　2025年「7297家大麻店」宣布倒閉

停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

國際熱門新聞

機師薪資單曝光！收入驚人

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

哥倫比亞總統：若美入侵將「再次拿起武器」

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

即／報復高市早苗！中國商務部對日出口管制

即／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

被捕畫面曝！馬杜洛妻子「臉貼繃帶」掛彩出庭

更多熱門

相關新聞

7款「嬰幼兒海苔」重金屬超標！醫：恐傷腦腎

7款「嬰幼兒海苔」重金屬超標！醫：恐傷腦腎

海苔有助於補充鈣、膳食纖維、鐵等不同營養素，不少家長便會買給家中孩子食用，但近日《鏡週刊》報導，市售7款韓國嬰幼兒海苔驗出重金屬超標，其中一款「鎘」含量更嚴重超標53.5倍。對此，小兒科醫師巫漢盟就示警，體內「鉛」、「鎘」過量會影響孩子身體發育，干擾鈣質吸收，不僅可能導致生長遲緩，恐怕會進一步造成骨質疏鬆、軟骨症，提醒家長要多加注意。

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」！

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」！

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

不是性愛照最噁！律師見「這照片」秒反胃

妮可基嫚離婚後「顏值太驚人」！網：美回巔峰

妮可基嫚離婚後「顏值太驚人」！網：美回巔峰

關鍵字：

飛機座椅藍色周刊王

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面