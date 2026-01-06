　
7款「嬰幼兒海苔」重金屬超標！醫示警「傷腦腎」：快就醫

巫漢盟醫師提醒，若攝取過量的鉛或鎘，將對兒童健康造成嚴重影響。（示意圖／photoAC）

▲小兒科醫師巫漢盟提醒，若攝取過量的鉛或鎘，將對兒童健康造成嚴重影響。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

海苔有助於補充鈣、膳食纖維、鐵等不同營養素，不少家長便會買給家中孩子食用，但近日《鏡週刊》報導，市售7款韓國嬰幼兒海苔驗出重金屬超標，其中一款「鎘」含量更嚴重超標53.5倍。對此，小兒科醫師巫漢盟就示警，體內「鉛」、「鎘」過量會影響孩子身體發育，干擾鈣質吸收，不僅可能導致生長遲緩，恐怕會進一步造成骨質疏鬆、軟骨症，提醒家長要多加注意。

巫漢盟在臉書粉專發文表示，兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統還未發育完全，因此若攝取過量的鉛或鎘，對健康的影響將非常深遠，其中鉛中毒由於初期通常沒有明顯症狀，當發覺異常時，往往已對大腦造成不可逆的傷害；而鎘在人體內的半衰期可達20至30年，如果吃下過量鎘，將傷害腎臟與骨骼。

●鉛過量的影響

1、神經與行為發育（最顯著）

智力受損：即使是低濃度暴露，也可能導致IQ下降、學習障礙。

行為異常：出現過動、注意力不集中、容易激動易怒、具攻擊性或反社會行為。

發展遲緩：語言能力退化、動作協調性變差。

2、生理症狀

消化系統：陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕。

血液系統：影響血紅素合成，導致貧血，孩子臉色可能較為蒼白。

骨骼牙齒：鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩；長期暴露者，牙齦處可能出現灰黑色的「鉛線」。

3、急性重症

若短期大量攝取鉛，可能引發「鉛腦症」，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

●鎘過量的影響

1、腎臟損傷（主要攻擊目標）

蛋白尿：鎘會破壞腎小管，導致蛋白質、葡萄糖或胺基酸隨尿液排出。

腎功能衰竭：長期累積可能演變為慢性腎臟病。

2、骨骼病變

痛痛病：鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛。

生長抑制：影響孩子身高的正常發育。

3、其他影響

消化道刺激：急性攝取會導致嚴重的嘔吐、腹痛及腹瀉。

呼吸與心血管：長期接觸鎘，可能增加成年後高血壓及心血管疾病的風險。

巫漢盟也提醒，如果孩子出現相關症狀，建議家長立即帶孩子去醫院檢查，而平時在幫孩子準備食物時，切記要均衡，食材種類也應定期更換，或許就能避開這種食安危害。

