社會 社會焦點 保障人權

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）控訴前妻小美（化名）無權占有一間位於北部的房子；但小美辯稱，雙方離婚時已經說好會把房子過戶給子女，是子女同意讓她一起居住，並非無權占有。不過，新竹地院法官日前審理之後，認為小美未善盡舉證之責，所以沒有採信她的說詞，並裁定她應將房子返還給阿強。

▲▼ 房東,租屋,房仲。（圖／CFP）

▲小美自認不是無權占有前夫阿強的房子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他和小美在2022年間完成離婚手續，已經沒有明確法定同居關係，也無租賃關係，小美離婚之後卻一直住在他的房子裡，屬於無權占有，他多次要求搬離都被拒絕，這才決定依法提告。

小美則辯稱，她和阿強離婚時曾在離婚協議書中約定，「男方名下不動產未來僅能過戶給雙方所生子女」，可見阿強已經表明要將房子贈與子女，贈與契約生效，阿強就不能主張自己是房子的所有權人；再者，她是獲得子女同意才能使用房屋，並非無權占有。

然而，新竹地院法官認為，離婚協議書確實屬於雙方的約定，但關於房子過戶細節，內容並未提到原因，也沒有明確表明阿強已將所有權轉給子女或有贈與之意；退一步而言，縱使阿強曾和小美、子女提到將來會把房子無償過戶給子女，可是關於過戶時間、方式等「贈與契約重點」，都沒有證據可以證明雙方已達成意思表示合致，所以難認贈與契約已成立。

法官表示，基於債之相對性，小美不得援引與其無關的贈與契約對抗阿強，既然房子的所有權尚未移轉給子女，阿強自然仍是房子的所有權人。

法官指出，小美沒有提出其他具體證據足以證明她是有權占有，難認已盡舉證之責，她的主張顯然缺乏依據，最終裁定她應將房子返還給阿強，全案仍可上訴。

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色

女星大牙（周宜霈）去年8月宣布離婚，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文寫下自己對未來一年的期許與展望。貼文曝光後，有粉絲好奇問她二婚的可能性，為此，大牙親自給出解答了！

