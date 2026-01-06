美軍行動進行中！白宮證實完全掌控委內瑞拉　可能引渡馬杜洛之子

▲ 米勒5日在白宮向媒體說明委內瑞拉情勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／ 綜合外電報導

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5日證實，美方完全掌控委內瑞拉，正對該國展開「持續性軍事行動」。他在白宮記者會上表示，「這是一項活躍且持續進行的美國軍事行動，因此我們當然要設定條件和規則。」

米勒此言與國務卿盧比歐先前說法略有出入，因盧比歐將逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動稱為與美國起訴程序有關的獨立執法行動。但米勒5日向CNN明確指出，美國「從定義上來說」已經控制委內瑞拉。

米勒說道，「我們正掌控（委內瑞拉），因為我們在該國境外部署美國軍隊，我們制定條件與規則。」他進一步解釋，美國對委內瑞拉實施全面石油禁運，限制其商業活動能力，「他們想做生意需要我們的許可。」

不過米勒也稱，他認為美國不會介入委國政府運作細節，「美國掌控（委內瑞拉），但顯然這不代表川普總統正制定該國公車票價和時間表。」

3日突襲逮捕馬杜洛後，美國總統川普宣布將暫時「管理」委內瑞拉，直到實現有序的權力過渡。美方官員已向委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）提出一連串要求，包括停止向美國敵對國家出售石油、限制毒品走私，以及清除敵對國家和網絡的特工人員。

米勒提到，美國持續監督委內瑞拉的同時，引渡馬杜洛的親信和他35歲的兒子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）等通緝犯可能是未來行動的一部分，並呼籲在委內瑞拉被通緝的馬杜洛盟友、現任政府成員「充分、徹底配合美國」。