社會 社會焦點 保障人權

色誘中風翁！天道盟公主強奪房產囚禁虐死人　判12年賠130.9萬

▲天道盟公主,竺女。（圖／記者許權毅攝）

▲自稱天道盟公主竺女涉嫌虐死老翁，判處12年刑期賠償130萬9010元。（資料照／記者許權毅攝）

記者劉人豪／台中報導

自稱是「天道盟公主」的竺女涉嫌色誘虐死一名陳姓老翁，竺等人把陳帶去質押土地，過程中卻把人打死。台中地院依傷害致死罪判處11年、妨害自由拘禁身障者2年，竺女合併應執行12年，目前案件上訴中。陳姓老翁的兒子提告民事求償430萬9010元，台中地院判竺女應賠償130萬9010元。

檢警追查，竺女得知一名陳姓老翁有多筆土地，且因中風無法自理，使出美人計色誘，若陳不從，就會以暴力相待，前年底至去年初，將陳囚禁在台中海線一帶飯店，並將人帶去地政事務所辦理土地所有權換發等。

2024年1月8日晚間，陳疑似想離去，遭竺女以徒手、掃把等物朝頭部、胸腹部以及四肢毆打，後續又用腳踹陳，同行張男驚覺陳已經沒有氣息，嚇得趕緊撥打119，陳被送醫後仍因多重性創傷休克死亡，竺女則在案發後，利用逃生梯落跑，被逮後依傷害致死等罪起訴。

竺女開庭時辯稱，是陳翁纏著自己，「認識第2天就說要把所有錢給我，還說4000年前就認識我，今生是為了我而來，我也不懂，但是要給我錢，讓錢變得更多錢，能夠一起蓋別墅，看看錢夠不夠，可以做這個夢，請法官思考一下，他都要給我錢，100坪土地、2000萬的車，我們連手指頭都沒摸過，我為什麼要他死？我想要翻身，我再『阿達』都不可能，他是我最重要的哥哥。」

台中地院今年8月18日，竺女被依傷害致死罪判處11年、妨害自由拘禁身障者2年，合併應執行12年。目前案件上訴中。

陳姓老翁的兒子提民事訴訟，求償喪葬費30萬9010元及精神慰撫金400萬元，共430萬9010元。竺女稱是陳姓老翁要去抽菸跌倒，死亡不是她造成的，如果要傷害陳姓老翁的話為何還要送他去醫院，認為刑事都是臆測的，不能在審理過程中就臆測她有罪。

法院認為，竺女行為與陳姓老翁死亡間有相當因果關係，竺女行為讓陳姓老翁家庭因而破碎，家屬身心受傷，認精神慰撫金以100萬元適當，連同喪葬費，判竺女應給付陳姓老翁兒子130萬9010元。

11/26 全台詐欺最新數據

