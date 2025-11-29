KTV砍死海大馬國留學生！莽男判刑11年　母跨海打官司獲賠346萬

▲陳姓男大生遇刺，他的母親本來打算來台灣旅遊，沒想到來台卻成接兒子的骨灰 。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／基隆報導

23歲馬來西亞籍陳姓男學生來台留學，2023年他和火鍋店同事顏男到KTV唱歌，與另一包廂男子陳志鴻等人爆發衝突，竟被陳志鴻拿彈簧刀刺進大腿，因大量出血，送醫不治身亡。刑事上，陳志鴻一路上訴到最高法院，仍維持一審判決，被依傷害致人於死罪判處11年徒刑定讞；民事上，陳志鴻還要再賠陳母台幣318萬7300元、馬幣3萬7600元(約28萬台幣)。可上訴。

據了解，馬籍陳姓學生就讀國立海洋大學三年級。2023年11月14日晚間10時許，陳生和顏姓男同事到仁二路一處KTV歡唱，凌晨4時間，原本和陳志鴻在另一間包廂唱歌的張、林男，因酒後互相推鬧，不小心撞進陳生的包廂內，幸好兩人不斷道歉，雙方並未發生衝突。

然而之後陳姓學生和陳志鴻一行人又在樓下藥妝店門口巧遇，雙方爆發口角，陳志鴻的林姓友人先徒手毆打陳生，陳志鴻也掏出折疊刀，往陳生右側大腿刺1刀，再往顏男左大腿砍1刀後，隨即和眾友人離去。陳生則因右股動脈橫斷並大量出血、出血性休克、多重器官衰竭等重傷害，送醫後於18日不治身亡。

陳生的母親聞訊悲慟不已，上法院自述含辛茹苦將陳生養大，省吃儉用才將兒子送到台灣留學，沒想到如今竟遭遇白髮人送黑髮人的人倫悲劇。然而馬來西亞並沒有完善的戶籍謄本制度及扶養義務法規，相關主張恐怕舉證困難且不敷成本，因而不請求撫養費，改向陳男求償精神撫慰金共356萬6313元。

全案審理時，陳志鴻對台灣殯葬費支出18萬7300元、馬來西亞殯葬費支出馬幣3萬7600元沒有異議，但認為精神撫慰金求償過高，希望不要不超過150萬。

不過法官審酌雙方學經歷、身分地位、家庭生活及經濟狀況，以及陳志鴻侵害的手段和程度等情，判他要賠陳母精神撫慰金300萬元，加上殯葬費用，共要賠陳母共台幣318萬7300元、馬幣3萬7600元。可上訴。