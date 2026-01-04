夾娃娃機店暗藏賭博電玩　「無人店」經營模式曝！警抓到通緝犯

▲董姓男子以夾娃娃機店為掩護。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲董姓男子以夾娃娃機店為掩護，內部設置改裝賭博機台，並以通訊群組招攬賭客，為規避警方查緝，採無人商店模式，客人從進門到操作機台對賭均自行處理，若贏錢則拍照上傳群組，再擇地另行支付，警方完成蒐證後立即進行查緝，查獲董男及2名賭客，賭博機台及賭資等相關物品，全案依法移請偵辦。

▲內部設置改裝賭博機台。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局行政組掌握情資，董姓男子於桃園區國際路以經營夾娃娃機店為掩護，內部設置賭博電玩（以骰子跳動後組成花型決定賠率），並利用通訊群組招攬客人前來消費。為規避警方查緝，採無人商店模式，店內無任何服務人員，客人從進門到操作機台對賭均自行處理，董男則利用通訊群組及遠端視訊掌控現場狀況，若客人贏錢再另行交付。

▲警方完成蒐證，當場查獲2名賭客及賭博電玩。（圖／桃園警分局提供）

行政組與轄區龍安派出所組成專案小組進行監控，經掌握其運營模式完成蒐證，待時機成熟於3日持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝。便衣員警偽裝客人進入店內，密室內當場查獲賭客吳男（25歲、因涉嫌傷害及詐欺案件遭發布通緝中）及周男（30歲），查扣賭博機台及賭資2萬餘元等相關證物，再循線於董男住處將他拘提到案，全案依法移請偵辦。桃園警分局將持續查緝掃蕩黃賭毒等違法場所，以淨化轄區治安。