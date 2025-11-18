有空多唱歌！ 口腔肌力是健康關鍵　醫：3重點讓嘴巴年輕

▲▼愛唱歌有好口腔，醫師葉梓賢提醒，口腔肌力是健康關鍵。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「唱歌不只是娛樂，更是口腔運動！」門諾醫院口腔顎面外科主治醫師葉梓賢走進花蓮市民生社區，用風趣的方式提醒長輩：「常開口說話、唱歌、咀嚼，都在鍛鍊嘴巴的肌肉。」他指出，許多愛唱歌、愛聊天的長輩，口腔肌力較佳，咬合力強、口乾與牙周問題也少，這些看似微小的習慣，其實是維持健康與生活品質的關鍵。



葉梓賢表示，口腔功能會隨著年齡退化，但只要持續運動、正確清潔與定期檢查，就能讓「嘴巴繼續年輕」。他建議長輩每天練習張口發出「啊、咦、烏、欸、喔」五個音，或做伸舌、鼓嘴等動作，「這些就像嘴巴的體操，越動越靈活」。





葉梓賢解釋，口腔功能的變化分為「正常、衰弱、低下、喪失」四個階段。當肌力下降、牙齒缺損或假牙不合時，就容易進入功能低下期，進食、講話、甚至吞嚥都會受影響。



他臨床觀察：「那種常去唱歌、和朋友聊天的長輩，嘴巴的肌肉都特別有力，牙齒狀況也比較好。」口腔肌力強不只讓人說話清晰，也能維持進食順暢、預防噎食，是銀髮族維持自主生活的重要基礎。



針對許多長輩關心的刷牙技巧，葉醫師特別提醒：「老年人的蛀牙常從牙根開始，不是牙齒表面！」他建議刷牙時以45度角、兩顆兩顆的方式輕柔刷動，重點放在牙齒與牙齦的交界處。「刷牙不是刷馬桶，不需要太用力，力道就像幫臉按摩一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長輩每天練習張口發出「啊、咦、烏、欸、喔」五個音，或做伸舌、鼓嘴等動作，「這些就像嘴巴的體操，越動越靈活」。



他也提醒，假牙使用者務必每天取下清潔，三個月回診檢查一次，「千萬不要自己用3秒膠黏假牙！」若假牙不合，應請牙醫師調整，否則長期摩擦可能導致口腔潰瘍甚至癌變。



隨著年齡增長，唾液分泌量減少，口乾、蛀牙與口臭問題接踵而來。葉梓賢指出：「口水是最天然的防蛀劑。」建議長輩養成小口多次喝水的習慣，或用手指按摩唾液腺，必要時可使用保濕凝膠。



「口水太少，牙根就容易蛀；維持嘴巴濕潤，就是保護牙齒。」

葉醫師提醒，目前政府針對65歲以上民眾提供「每三個月一次免費洗牙與塗氟」服務，不分健康狀況皆可使用健保就近就診。「牙齒就像車子，要定期保養。三個月洗一次牙，不但能去除牙結石、減少口臭，牙醫師也能幫你早期發現蛀牙或假牙不合的問題。」

▲葉梓賢醫師勉勵「不要讓牙齒比你先退休」。



此外，糖尿病患者與接受骨質疏鬆治療（如抗骨鬆單株抗體藥物）者，更應固定牙科檢查。「糖尿病與牙周病是雙向影響的，控制好牙齒，血糖也更穩定。」



根據衛福部統計，全國齲齒盛行率高達98.6％，75歲以上長者幾乎人人蛀牙，缺牙率達86％；65歲以上長者有72％部分缺牙，近66％因牙齒或咀嚼、吞嚥問題而限制飲食種類。更有約47％國人牙周病嚴重卻自認無異常，顯示口腔衛教仍需持續加強。



葉梓賢提醒長輩：「不要讓牙齒比你先退休。」無論是唱歌、說話還是咀嚼，都在訓練口腔肌肉。「每天讓嘴巴動一動，笑得出聲、吃得開心，也是健康長壽之道。」