玉山Youth Camp拉庫拉庫蕨之旅明年1、2月登場　開放報名至12/18

▲瓦拉米山屋。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026年玉山國家公園Youth Camp「拉庫拉庫蕨之旅」活動將於115年1至2月登場，透過夜宿型營隊，提升青少年的環境及文化素養與野外活動知識技能，並深化對玉山國家公園自然、生態及人文歷史的認識；玉山國家公園管理處提醒名額有限，歡迎意者踴躍上網報名。

玉管處介紹，本次營隊分1月29日至2月1日、2月6日至9日2梯次，與南安在地部落及達娜分享文化有限公司共同籌辦；活動路線包含達娜分享文化工作室、本處南安遊客中心至全長13.6公里、林相生態豐富的瓦拉米步道，本次特別更改一夜住宿佳心營地，增加營篷教學，讓青少年學習體驗一起合作搭篷宿營，另一晚宿瓦拉米山屋。

▲參訪佳心舊部落Istasipal家屋，認識布農族人遷徙史與生活。

另玉山國家公園東部園區為臺灣黑熊重要棲息地，瓦拉米步道旁樹幹上就有機會看到黑熊爪痕，營隊課程將讓學員體驗使用防熊噴霧練習罐，並配戴熊鈴，以認識、了解、尊重野生物，也學習野外探索知識技能。

▲卓溪鄉在地布農族人向學員介紹瓦拉米步道沿線布農聚落故事。

課程也透過國家公園專業生態文化解說，深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地獨特的史前靜浦文化、布農文化、動植物、地形地貌及布農人在地生活智慧；過程中將融入環境教育與保育意識培育，例如炊事練習課程中，強調無痕山林概念，並融入布農文化探尋，讓學員培養在戶外活動中的環境友善行為、深刻了解與尊重當地文化。

報名期間至12月18日18:00止(額滿則提早關閉報名網址)，報名對象為10至12年級高中職在學生，每梯次24名；報名費為每人3950元（每梯次一般生22名，低收入戶學員2名，低收入戶全額補助，1戶1名為限，如無低收入戶報名則名額轉作一般生）；報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5gH3Vh8BJWSOVyy5a5klo0namuQQcFGgGQYS9_OBG1K_7A/viewform?usp=header。