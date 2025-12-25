建築師公會爆惡鬥！理事長當13年不交棒　妻子是國民黨主委

▲圖為2015年台北市建築師公會為第17屆理監事選舉在臉書張貼的廣告，至今已過去10年，理監事團隊仍是同一批人，被會員罵翻。（圖／CTWANT提供，下同）

每年12月中，台北國際建材展都會伴隨著建築師節慶祝大會熱鬧舉行，不過年年建築師口中都揶揄著同一個話題，「台北市建築師公會改選了沒？」根據CTWANT記者調查，該公會理事長黃秀莊及理監事團隊，因被會員提起當選無效訴訟，自2012年當選至今皆沒卸任，一場選舉鬥爭開啟長達13年任期。建築師會員們不忍了，跳出來喊話老前輩們，「別鬥了，趕快改選世代交替吧！」

根據CTWANT記者調查，台北市建築師公會原本終於要在今年11月27日改選，沒想到9月又有會員提起抗告，導致理監事團隊遭執行假處分暫停職務，無法舉辦選舉。

「這些老人家吵架，嘴巴上講要幫年輕人爭福利，實際上把公會操作成政治對立，弄得烏煙瘴氣。」一位年50多歲的會員，自稱自己是年輕一輩，因為上面頂著一堆60、70歲的前輩，他氣公會不再交替、無法進步。

這起茶壺風暴，要從20年前說起。早年，多數建築師可依需求加入多個公會、擁有多重會籍，凡會員即可參與公會理事長選舉投票。由於當時很多建築師都有接台北市的案子，所以幾乎都會加入台北市建築師公會，但公司地址並非登記在台北市。

2009年起，《建築師法》修正，各縣市建築師公會成立，雖然施行單一會籍，但針對擁有雙重會籍的落日條款，一直未通過。

就在2012年，第16屆台北市建築師公會理事長改選前夕，現有團隊推舉的備位理事長黃秀莊與在野派人馬所推舉的代表競爭激烈，台北市建築師公會突改變遊戲規則，規定只有事務所地址登記在台北市的建築師會員才能投票；為了角逐大位，在野派也開始調動人馬，100多人紛紛更改事務所地址於台北市。

執政派也不甘示落出手反制，以單一會籍之名，剔除跨籍的外縣市會員，人數高達711人，最後成功保住黃秀莊接任理事長。

不過此舉引起被除籍的會員不滿，認為遭除籍的會員占總數的3成多，以此打擊敵隊。因此當時在野派的100多人質疑選舉不公，聯合向法院提出第16屆選舉無效，撤銷會員大會決議，並要求復籍重選。後來是順利復籍了，但理監事團隊因訴訟結論未定，以及遭假處分暫停職權，主管機關北市社會局也推辭因有訴訟不願介入，雙方纏訴至今，十多年來無法改選交棒。

據了解，台北市建築師公會有近1500名會員，也是全國21個公會中，會員人數最多的公會。因各地建築師公會長年有君子協定，輪流擔任全國建築師公會理事長，2023年因北市公會未改選，連帶影響全國公會理事長難產，最後鬧上新聞版面，北市與全國公會互踢責任。

「從我30幾歲加入公會，到現在已經50歲，公會沒辦法進行世代交替，只做一般建照審查的業務，沒有其他提升和進步。」台北市建築師公會會員莫國箴無奈表示，他不像前輩有多個會籍，北市不好就跑新北市，他只能留在台北市，「呆在一個要死不活的公會，很可憐。」他也透露，「年輕的建築師因沒有參加公會運作，很容易被仇恨洗腦選邊站，整個公會烏煙瘴氣。」

「社會局不管，難道跟理事長夫人有關？」一位不具名公會會員提出質疑。根據CTWANT記者調查，黃秀莊的妻子為前台北市民政局長、現任國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，2022年成功操盤台北市長選戰，名氣甚至大過於黃秀莊。不過據了解，黃秀莊自知身分敏感，近年皆由副理事長林志崧代理職權。

由於告訴人已從過去的百人至今剩下3人，還繼續以不同名目提告來卡選舉，所以也有人質疑「會不會其實是串通好？」建築師間出現各種陰謀論。

一位知情人士透露，提告方去年3月還在向大眾募集訴訟經費約20萬元，他們認為，「公會主事者堅持不認錯，用公會錢繼續訴訟」；而公會則是擺出『想改選就叫他們去撤告』的態度，雙方僵持不下。

記者也採訪到過去百名告訴人之一的呂欽文，他坦言，當初確實因為不滿台北市公會操作選舉、不當剔除會員，認為應該要透過法律管道爭取權益，不過事過多年，他和幾位成員希望雙方能坐下來找到有建設性的解決方式，所以也曾自告奮勇找公會協調，「結果完全不理會和不願意談！」

呂欽文曾獲傑出建築師獎、是業界資深前輩，儘管想居中調停也碰得一鼻子灰。他表示，台北市公會覺得他們沒有錯，所以堅持官司打到底；後來他也回頭找了帶頭提告人的曹昌歲，勸曹「見好就收」，但曹堅持是非要分明，也不願放棄告訴。他認為，各退一步才有辦法解開僵局，一方面曹方撤告，一方面要求北市公會在選舉方式上進行改革，譬如廢除委託票，順應眾多會員改革公會生態的期許，讓選舉能順利進行。

中生代的另一位會員林祺錦就說，「現在的爭執點在為了法律攻防而不願下台或不願撤告和解，完全不顧現有會員以及漠視單一會籍會員權益，真的很難看。現有團隊大可總辭重選交接，也希望主管機關社會局介入，不要只是雙手一攤無可奈何。」

不過，莫國箴認為，總辭不是好辦法，因為公會每個禮拜都有好幾千萬的各種費用進進出出，銀行端放款看得是理事長官印，一旦總辭必有空窗期，恐影響往來單位的業務。

據他了解，目前大多理監事也願意改選，但若要他們總辭，他們也害怕萬一影響會員請款恐再有被告風險；若自己請辭也代表不抗辯等於官司認輸，官司費用要自己出，還要被求償，所以不願下台。

莫國箴認為，最好的解決方式就是解除假處分，有不滿的人要繼續訴訟就訴訟，「只有恢復職權，公會理監事才能舉辦選舉，或許才有辦法解除這場長達十年的鬧劇！」

