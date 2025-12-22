台南YouBike優惠不變！　2026年起市民卡半價、TPass前30分鐘免費

▲台南市公共自行車2026年起維持原有優惠方案，市民卡全時段半價、TPass前30分鐘免費。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共自行車優惠再延續。台南市政府宣布，台南公共自行車自2026年1月1日起，將維持現行騎乘優惠方案不變，持台南市市民卡騎乘 YouBike 2.0 仍享全時段半價，YouBike 2.0E 每30分鐘定額補助10元；持行政院通勤月票 TPass 者，則可享不限車種前30分鐘免費優惠，優惠措施將一路延續至2026年12月31日。

台南市長黃偉哲表示，台南公共自行車自2023年2月啟用以來，整體使用情形與市民回饋都相當正向，市府希望透過持續性的價格優惠，鼓勵市民及觀光旅客以公共自行車作為日常通勤與旅遊的交通選項，落實節能減碳，也讓城市移動更友善。

交通局長王銘德指出，台南 YouBike 啟用至今，累計服務已超過1,150萬人次，全市公共自行車租賃站數已超過630處，無論通勤、就學或觀光使用需求都持續成長。為確保服務品質與使用誘因，市府決定在維持原費率下，持續提供市民卡與 TPass 使用者原有優惠，歡迎市民踴躍申辦市民卡或購買通勤月票。

交通局也提醒，2026年跨年連假及春節期間，歡迎市民與旅客多加利用公共自行車暢遊台南，不僅便利省錢，也能一起推動綠色運輸、減碳生活。

民眾如欲查詢台南 YouBike 2.0 相關資訊，可至微笑單車官方網站或下載 YouBike 2.0 官方 APP；有關台南市公共自行車建置與交通資訊，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。使用上如有任何問題，亦可至 YouBike 官網或撥打24小時客服專線（06-3009966）洽詢。