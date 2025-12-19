　
地方 地方焦點

桃園草莓聖誕市集12/25登場　草莓食農體驗即起報名

▲桃園草莓聖誕市集12/25登場　

▲桃園草莓聖誕市集12/25登場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局19日表示，該局今年首創「桃園草莓食農聖誕市集」，12月25日至28日將於中壢銀河廣場登場；活動將以「桃園市食農成果展」為核心，加入冬季限定的草莓主題，規劃15場次食農體驗及1場次創意便當大賽，總計470個名額全數免費。

▲桃園草莓聖誕市集12/25登場　

▲桃園草莓總生產株數已達33.88萬株。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義表示，桃園市積極發展草莓產業，市政府與中華民國農會中壢辦事處、桃園市草莓推廣協會合作，透過舉辦栽培技術講習、產業觀摩研習，協助農民擴大生產面積，今年度總生產株數已達33.88萬株。市府也首創「桃園草莓食農聖誕市集」，藉由活動讓民眾透過輕鬆體驗，認識桃園農業。

陳冠義說明，食農體驗系列活動結合草莓甜點、植栽與香草等主題，並邀請桃園在地農友與品牌，帶民眾認識食材背後的故事；手作體驗項目包括：草莓大福、草莓蛋塔、草莓盆栽、草莓潛艇堡、草莓雪人蛋糕、草莓銅鑼燒，以及聖誕花圈、香草調味、蜂蠟布手作…等15場次，每場次限量30名，活動最後一天（28）日更加碼舉辦創意便當大賽（限量20組親子）額滿為止，邀請大家用雙手感受桃園土地的用心與溫度。

該活動即起開放網路報名（食農體驗報名網址:https://reurl.cc/QVaNl2、創意便當大賽報名網址: https://reurl.cc/yKK4Ll），為活動提前暖身。

桃園草莓市集食農體驗

