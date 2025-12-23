　
生活 生活焦點

回覆「網紅業配留言」結果被封鎖　發文勾起網友共鳴

▲▼網友透露被網紅封鎖。（圖／翻攝Threads）

▲網友透露被網紅封鎖。（圖／翻攝Threads，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

有網友在社群平台上分享，自己近日因留言質疑知名網紅古娃娃的業配內衣對比照，意外遭對方封鎖，讓他十分傻眼。這則貼文引起不少討論，許多其他網友也出面表示曾有相同遭遇，封鎖行為是否合理引發熱烈爭論。對此討論古娃娃目前尚無回應。

留言質疑引封鎖　封鎖事件引共鳴
一位網友日前分享了他第一次被知名網紅古娃娃封鎖的經歷。他表示，當時看到古娃娃在社群網站上發佈一則主打24小時內衣對比的合作貼文，便在底下留言「不就是駝背跟挺胸而已嗎？」原以為只是普通互動，沒想到卻成了導火線。

沒多久，該網友收到了社群平台的通知，原以為是古娃娃要回覆他，點進去才發現對方不僅收回了自己的回應，還直接將他封鎖，導致他再也看不到古娃娃的任何社群動態。這個突如其來的舉動讓他覺得又驚又無奈。

▲▼網友透露被網紅封鎖。（圖／翻攝Threads）

▲網友討論古娃娃封鎖事件。

網友齊吐心聲　封鎖引兩派論戰
事情曝光後，這篇貼文在網路上立刻引發討論。許多網民也分享自己曾被古娃娃封鎖的經歷，有人表示：「我才發現我也被封鎖了，可能是之前對她減肥又賣高熱量食物有意見吧。」也有人留言「說實話也要被封鎖，真是玻璃心。」

在討論區中，不少人質疑網紅是否太過敏感，留言像「網紅真的很愛封鎖人，說不得實話」或「被吉娃娃封鎖有什麼好難過」，認為網紅應該承受更多意見。不過，也有網友持不同看法，認為網紅經營社群本來就有權選擇粉絲，「不喜歡的言論當然可以封鎖」。對此討論古娃娃目前尚無回應。

12/20 全台詐欺最新數據

