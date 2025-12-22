　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

自稱凱渥男模的楊居霖遭控周旋3女，騙走上千萬元。（讀者提供）

▲自稱凱渥男模的楊居霖遭控周旋3女，騙走上千萬元。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

軟飯大叔自稱凱渥男模，周旋3女之間，還騙走上千萬元！本刊接獲一名Ａ小姐投訴，表示2年前透過交友軟體，認識自稱前凱渥男模的楊姓男子，2人交往期間，楊用各種理由向她借了2百多萬元，直到債主上門，她才得知楊沉迷德州撲克，欠下不少賭債。更扯的是，自稱單身的楊，還同時與另外2名女子同居、結婚、生子，也向2女借了上千萬元未還，Ａ小姐不甘人財兩失，上個月自殺未遂，送醫治療出院後，已報警提告，希望不要再有下一個被害人。

多次被打的A小姐已向警方報案，控告楊居霖詐欺、家暴。（讀者提供）

▲多次被打的A小姐已向警方報案，控告楊居霖詐欺、家暴。（讀者提供）

上個月初，因感情輕生的Ａ小姐在新店區安坑橋墜河，經警消救起送醫後幸無大礙，她事後向本刊投訴，表示自己前年透過交友軟體，認識自稱是前凱渥男模、知名美式漢堡店創辦人兼行政總主廚的楊居霖，2人開始交往後，楊經常失聯、訊息不讀，後來Ａ小姐才知道他曾離婚，育有一對子女，楊常將孩子帶到Ａ小姐住處，便藉口有事出門，直到深夜才回來。

上個月A小姐不甘遭楊居霖騙財騙情，跳河輕生，所幸獲救。（讀者提供）

▲上個月A小姐不甘遭楊居霖騙財騙情，跳河輕生，所幸獲救。（讀者提供）

某天Ａ小姐從孩子口中得知楊與生母Ｂ女同居，追問時，他才坦承與Ｂ女同居多年但未婚，強調雙方感情不睦，自己早想搬離同居處，沒想到不久後，楊稱餐廳周轉不靈，向Ａ小姐借款，之後又陸續用代墊房租、代繳貨款等理由借錢，Ａ小姐身陷情網，有求必應，但都要求楊簽立本票為據，交往2年，楊就陸續向Ａ小姐借了270萬元，卻從來沒還過錢。

楊居霖用各種名目向A小姐借了200多萬元，簽下10多張本票。（讀者提供）

▲楊居霖用各種名目向A小姐借了200多萬元，簽下10多張本票。（讀者提供）

不但如此，Ａ小姐還發現楊盜刷她的信用卡買精品，也遲未搬出與Ｂ女的同居處，今年6月，有名楊的債主想透過Ａ小姐催楊還錢，她才知道楊長期沉迷德州撲克，欠下不少賭債，資金缺口很大。更讓Ａ小姐無法接受的是，債主還「好心」告訴她，楊日前已與一名Ｃ女登記結婚，不久後Ｃ女還會生下小孩，楊等於1個人周旋3女之間，這讓Ａ小姐與楊爆發激烈爭吵、衝突。

最近與楊居霖結婚的C女，傳訊痛斥楊不斷借錢，卻棄妻兒不顧。（讀者提供）

▲最近與楊居霖結婚的C女，傳訊痛斥楊不斷借錢，卻棄妻兒不顧。（讀者提供）

Ａ小姐說，楊居霖因想隱瞞的事全都曝光，索性「不演了」，不時飆髒話辱罵她；但借錢時又是另副嘴臉，聲稱Ｂ女、Ｃ女拿小孩要脅他，並出示他與2女的對話，要Ａ小姐聯絡2人對質。Ａ小姐與Ｂ女、Ｃ女聊過後，才知她們也是被害者，因楊棄2女及孩子不顧，連學費、奶粉錢都沒付過，也用各種理由要2女墊錢、繳貸款，2女分別借給楊6、7百萬元，有去無回。

藝人劉雨柔雖曾與楊居霖合作拍廣告，但否認楊是凱渥男模。（讀者提供）

▲藝人劉雨柔雖曾與楊居霖合作拍廣告，但否認楊是凱渥男模。（讀者提供）

上個月，楊反常多次到Ａ小姐家中過夜，卻是趁機拿走多張本票，Ａ小姐質問時，楊竟說：「你怎麼還沒死！」種種打擊讓她的情緒到了臨界點，才會選擇跳河輕生。這次經歷讓Ａ小姐覺醒，她出院後到警局報案，對楊居霖提出詐欺、家暴及傷害等刑事告訴，也請律師提出民事求償，希望討回血汗錢，並透過媒體將慘痛經驗公諸於世，期盼未來不會再有女人被這個軟飯男蟲給欺騙。

本刊透過Ａ小姐取得楊居霖的電話，致電詢問回應時，該電話已暫停使用；記者另外以IG訊息詢問他對相關指控的說法，但至截稿前，尚未取得楊居霖對本案的回應。

楊居霖（右）曾與凱渥名模洪曉蕾（左）等人合照或合拍廣告。（讀者提供）

▲楊居霖（右）曾與凱渥名模洪曉蕾（左）等人合照或合拍廣告。（讀者提供）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
軟飯男模騙千萬1／陷「天母馬西屏」風趣深情人設　交往3週她慘淪私生子保姆
軟飯男模騙千萬2／簽本票借百萬還盜刷買精品　他已婚踩3船劣跡曝光竟施暴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛本來沒想再嫁！全因夫家一句話　首揭交往時間軸
正妹偶像「擅自徵選啦啦隊」被抓！　公司列3罪狀即刻解約
挑戰冷氣團！　下波雨擴全台
宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產
肉身擋張文殞命網號召「記住余家昶」　友淚：10年前的話你實現
如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

T台宮鬥出怪招　前女主播「破風水陣」

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

張靖玲就要當主播「只打卡不上工」　T台祭9大過免職勝訴

TVBS前女主播爭家產　錄音檔曝光

苗栗2歲女童將手指插入椅洞　 哇哇大哭...119又鋸又剪助脫困

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

士林夜市驚魂！29歲男持開山刀走動　稱被比中指要「討公道」

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

T台宮鬥出怪招　前女主播「破風水陣」

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

張靖玲就要當主播「只打卡不上工」　T台祭9大過免職勝訴

TVBS前女主播爭家產　錄音檔曝光

苗栗2歲女童將手指插入椅洞　 哇哇大哭...119又鋸又剪助脫困

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

士林夜市驚魂！29歲男持開山刀走動　稱被比中指要「討公道」

自稱凱渥男模！　劈腿3女詐千萬

快訊／「男拿開山刀」凌晨亂晃士林夜市　落網曝原因

T台宮鬥出怪招　前女主播「破風水陣」

AI大戰改拚成本控制　OpenAI傳算力毛利率飆升至70%

福原愛本來沒想再嫁！「轉念關鍵」全因夫家一句話 首揭交往時間軸

夢想成真！村上宗隆告別養樂多　「從這裡開始是新道路」

台灣民意民調／五成八台灣人欣賞高市早苗　游盈隆：魅力橫掃全台

「妳怎還沒死！」　軟飯男害女輕生

張靖玲就要當主播「只打卡不上工」　T台祭9大過免職勝訴

三振率非致命傷？村上宗隆MLB前景獲肯定　美媒直指白襪撿到寶

好市多傳進駐帶動沙鹿熱度　車站前成自住族強勢迴流地

TVBS前女主播爭家產　錄音檔曝光

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

社會熱門新聞

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具　籌劃犯案近2年

快訊／3路人遭打傷　新竹警抓到嫌：非隨機攻擊

快訊／鬧區驚魂！街友疑酒醉持鐮刀遊蕩

張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

更多熱門

相關新聞

緊急逃生口小綠人真名曝光！身世藏沉重過往

緊急逃生口小綠人真名曝光！身世藏沉重過往

大家在電影院或百貨公司常看到的緊急逃生口小綠人，最近在社群平台引發熱議。那位指引世人逃生方向的小綠人其實有名有姓，日文稱他為皮特托先生（ピクトさん），這個冷知識瞬間在網路上炸開，不少人感到新奇，紛紛表示這絕對是年度最酷的無用小知識，原來他不是無名氏。

驚奇發現！格陵蘭北極熊「基因進化」

驚奇發現！格陵蘭北極熊「基因進化」

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

張文5度變裝預謀犯案　這些武器囤商旅驚呆警方

張文5度變裝預謀犯案　這些武器囤商旅驚呆警方

水族館海星「貼玻璃揮手掰掰」萌翻全網

水族館海星「貼玻璃揮手掰掰」萌翻全網

關鍵字：

鏡週刊楊居霖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面